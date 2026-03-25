페덱스 'K리그'와 4년 연속 스폰서십, 이달의 선수상 도입

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=세계 최대 특송 회사 중 하나인 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(Federal Express Corporation·페덱스)이 한국 K리그와 함께 브랜드, 고객 및 지역사회와의 연결을 강화한다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=페덱스 게임볼 딜리버리 키즈가 K리그 경기장에 입장하고 있다. [사진=페덱스] 2026.03.25 iaspire@newspim.com

페덱스는 2026 시즌을 맞아 한국 K리그와 스폰서십을 이어간다. 이번 협업 연장은 한국 시장에 대한 페덱스의 장기적인 의지를 재확인하는 동시에, 국내 대표 스포츠 플랫폼인 K리그를 통해 브랜드 인지도와 고객 참여 및 지역사회와의 연결을 강화할 계획이다. 이를 통해 페덱스는 K리그의 유일한 글로벌 물류 기업 스폰서로서 4년 연속 협업을 이어가게 된다.

2026년 스폰서십의 일환으로, 올 시즌부터는 '페덱스 이달의 딜리버리(FedEx Delivery of the Month)'가 새롭게 도입된다. 3월부터 10월까지 매월 K리그1,2 경기를 대상으로, 월간 어시스트 중 리그별 '베스트 3' 어시스트를 선정 후 팬 투표를 통해 최고의 선수 1명을 선정한다. 최종 선정된 선수에게는 상금 100만원과 기념 트로피가 수여될 예정이다.

박원빈 페덱스 코리아 지사장은 "4년 연속 파트너십을 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각하고, 한국 시장과 긴밀한 소통과 연결을 강화하려는 페덱스의 의지를 보여준다"며 "특히 올해는 전국의 팬과 고객, 지역사회와의 접점을 넓히기 위해 새롭게 도입한 '페덱스 이달의 딜리버리(FedEx Delivery of the Month)' 어워드를 통해 페덱스만의 가치를 경기 속에서 구현하는 한편, 더 많은 팬은 물론 고객들에게 의미 있는 경험을 제공할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

K리그 조연상 사무총장은 "페덱스와 4년 연속 파트너십을 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "새롭게 신설된 '페덱스 이달의 딜리버리'를 포함해 다양한 팬 참여형 콘텐츠를 페덱스와 함께 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 페덱스는 2026년에도 안양종합운동장과 인천축구전용경기장에서 경기장 안전 캠페인을 이어 나간다. 이 캠페인은 경기장 내 안전한 관람 문화 조성을 목표로 비상 대피 동선과 안전 수칙을 적극적으로 알리는 활동이다.

이번 협업은 2023년 K리그와 처음 체결한 파트너십을 바탕으로 지속되어 왔다. 페덱스는 2023년 K리그1의 6개 구단을 후원한 데 이어, 2024년과 2025년에는 4개 구단을 후원했다. 또한, 2024년에는 K리그의 사회공헌 기구인 K리그 어시스트(K League Assist)에 4천만 원을 기부해 축구 경기장의 안전 개선을 지원했다.

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