[프로축구] K리그 개막R 15만명 운집...역대 최다 관중 신기록

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자=프로축구 K리그가 개막 라운드에서 역대 최다 관중 기록을 세우며 기분 좋게 출발했다.
한국프로축구연맹은 "지난달 28일부터 2일까지 하나은행 K리그 2026 개막 라운드 14경기(K리그1 6경기·K리그2 8경기)에 총 15만2645명의 팬이 경기장을 찾았다"고 3일 발표했다.
K리그1 6경기에는 7만7880명의 관중이 찾아와 지난해(7만6835명)보다 1.36% 증가했다. K리그2 8경기에는 7만4765명의 관중이 모여 지난해(3만7680명)보다 무려 98.4% 늘었다.
이로서 올 시즌 K리그 개막 라운드는 15만2645명이 운집하며 직전 최다 관중이었던 2024시즌(13만2693명) 기록을 경신했다. 종전 기록보다 1만9952명(15%) 증가한 수치다.
관중 기록 경신에 K리그2가 핵심 역할을 했다. 용인FC, 김해FC, 파주 프런티어 3개 팀이 새로 합류해 17개 팀으로 늘면서 자연스럽게 관중 증가로 이어졌다.
또 이정효 감독을 선임한 수원 삼성은 지난달 28일 수원월드컵경기장에서 치른 서울 이랜드FC와 개막전에 2만4071명의 팬을 모았다. K리그2 역대 단일 경기 최다 관중 기록도 새로 작성했다.
이외에 K리그1 승격팀 인천 유나이티드도 같은 날 인천축구전용경기장에서 치른 FC서울과의 개막전에서 1만8108명의 관중을 모아 '전 좌석 매진'도 기록했다.
한편 K리그1 6경기에서 16골(경기당 2.67골)이 나오고, K리그2 8경기에선 30골(경기당 3.75골)이 터지면서 개막 라운드에 골 잔치가 열리기도 했다.
