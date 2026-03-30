[프로축구] 2026 K리그 정기 선수 1005명 등록…역대 최다

K리그1 선수 평균 연령 26.5세… K리그2는 26.1세

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 'K리거' 숫자가 마침내 네 자릿수를 찍었다. 2026시즌 K리그 등록 선수가 처음으로 1000명을 넘어섰다.

한국프로축구연맹은 30일 "1월 16일부터 3월 26일까지 10주간 진행된 정기 선수 등록 결과 K리그1 425명, K리그2 580명 등 총 1005명이 등록됐다"고 밝혔다. 2023년 925명, 2024년 936명, 2025년 990명에 이어 올해 처음 1000명 선을 넘었다.

국내 선수는 862명, 외국인 선수는 143명이다. 김해·용인·파주 등 K리그2 신생팀 합류에도 국내 선수는 전년보다 21명 줄었고 외국인 선수는 36명 늘었다. 2026시즌부터 외국인 선수 보유 한도가 폐지된 영향이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울이랜드FC 선수들이 29일 대구FC와의 경기에서 승리한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

다만 구단당 등록 인원은 줄었다. K리그1 12개 구단 평균 등록 선수는 35.4명으로 지난해 40.3명보다 약 5명 감소했다. K리그2 17개 구단도 평균 34.1명으로 전년 36.2명에서 약 2명 줄었다. K리그1에선 K3리그 B팀까지 운영하는 전북이 52명으로 최다, 강원 43명, 포항 39명이 뒤를 이었다. 광주는 25명으로 가장 적었다.

올해 K리그1 평균 연령은 26.5세, K리그2는 26.1세다. 강원이 23.8세로 1부에서 가장 젊고 2부에서는 서울 이랜드와 안산이 25세로 최저 평균 연령을 기록했다. 대전(29.8세)과 김포(28.2세)는 각각 1·2부 최고령 팀이다.

K리그1 포항 신광훈과 K리그2 대구 에드가가 만 38세로 최고령이다. 최연소는 K리그1 제주 유승재, 강원 이은호(이상 2008년생 만 18세), K리그2 서울 이랜드 안주완(2009년생 만 16세)으로 집계됐다. 안주완이 1·2부 통틀어 최연소다. U-22(22세 이하) 선수는 총 279명이다. K리그1 114명, K리그2 165명으로 전년 대비 85명 감소했다. 2026시즌부터 U-22 의무 출전 규정이 완화된 영향으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그 선수 중 38세 최고령자인 K리그2 대구 에드가. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

외국인 선수는 총 143명이다. K리그1 57명(구단당 평균 5.2명), K리그2 86명(평균 5.1명)이다. 2025시즌 107명에서 크게 늘었다. 올해부터 보유 한도는 사라졌지만 경기 출전은 K리그1 최대 5명, K리그2 최대 4명으로 제한된다. K리그1·2 모두 브라질 국적이 최다(각 24명·41명)였다.

K리그 유스 출신은 총 394명으로 전년보다 30명 증가했다. 전북은 전체 52명 중 15명이 자체 유스 출신으로 약 29%를 차지했다. 고교생 준프로 'K리거'는 김예건(전북), 최주호(울산), 허재원(제주), 김지성·이준우(수원), 최준영(수원FC) 등 6명이다.

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