전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로축구] 2026 K리그 정기 선수 1005명 등록…역대 최다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

K리그1 선수 평균 연령 26.5세… K리그2는 26.1세

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 'K리거' 숫자가 마침내 네 자릿수를 찍었다. 2026시즌 K리그 등록 선수가 처음으로 1000명을 넘어섰다.

한국프로축구연맹은 30일 "1월 16일부터 3월 26일까지 10주간 진행된 정기 선수 등록 결과 K리그1 425명, K리그2 580명 등 총 1005명이 등록됐다"고 밝혔다. 2023년 925명, 2024년 936명, 2025년 990명에 이어 올해 처음 1000명 선을 넘었다.

국내 선수는 862명, 외국인 선수는 143명이다. 김해·용인·파주 등 K리그2 신생팀 합류에도 국내 선수는 전년보다 21명 줄었고 외국인 선수는 36명 늘었다. 2026시즌부터 외국인 선수 보유 한도가 폐지된 영향이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울이랜드FC 선수들이 29일 대구FC와의 경기에서 승리한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

다만 구단당 등록 인원은 줄었다. K리그1 12개 구단 평균 등록 선수는 35.4명으로 지난해 40.3명보다 약 5명 감소했다. K리그2 17개 구단도 평균 34.1명으로 전년 36.2명에서 약 2명 줄었다. K리그1에선 K3리그 B팀까지 운영하는 전북이 52명으로 최다, 강원 43명, 포항 39명이 뒤를 이었다. 광주는 25명으로 가장 적었다.

올해 K리그1 평균 연령은 26.5세, K리그2는 26.1세다. 강원이 23.8세로 1부에서 가장 젊고 2부에서는 서울 이랜드와 안산이 25세로 최저 평균 연령을 기록했다. 대전(29.8세)과 김포(28.2세)는 각각 1·2부 최고령 팀이다.

K리그1 포항 신광훈과 K리그2 대구 에드가가 만 38세로 최고령이다. 최연소는 K리그1 제주 유승재, 강원 이은호(이상 2008년생 만 18세), K리그2 서울 이랜드 안주완(2009년생 만 16세)으로 집계됐다. 안주완이 1·2부 통틀어 최연소다. U-22(22세 이하) 선수는 총 279명이다. K리그1 114명, K리그2 165명으로 전년 대비 85명 감소했다. 2026시즌부터 U-22 의무 출전 규정이 완화된 영향으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그 선수 중 38세 최고령자인 K리그2 대구 에드가. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

외국인 선수는 총 143명이다. K리그1 57명(구단당 평균 5.2명), K리그2 86명(평균 5.1명)이다. 2025시즌 107명에서 크게 늘었다. 올해부터 보유 한도는 사라졌지만 경기 출전은 K리그1 최대 5명, K리그2 최대 4명으로 제한된다. K리그1·2 모두 브라질 국적이 최다(각 24명·41명)였다.

K리그 유스 출신은 총 394명으로 전년보다 30명 증가했다. 전북은 전체 52명 중 15명이 자체 유스 출신으로 약 29%를 차지했다. 고교생 준프로 'K리거'는 김예건(전북), 최주호(울산), 허재원(제주), 김지성·이준우(수원), 최준영(수원FC) 등 6명이다.

psoq1337@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동