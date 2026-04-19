[KPGA] 이상엽 10년 만에 감격의 우승, KPGA 투어 개막전 정상

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이상엽이 한국프로골프(KPGA) 투어 2026시즌 개막전 우승을 차지했다.

이상엽은 19일 강원도 춘천 라비에벨 골프앤리조트 올드코스(파72)에서 열린 제21회 DB손해보험 프로미오픈(총상금 10억 원) 최종 4라운드에서 버디 8개와 보기 2개를 묶어 6언더파 66타를 적어냈다. 최종 합계 23언더파 265타를 기록한 이상엽은 2위 옥태훈(21언더파 267타)을 두 타 차로 따돌리고 우승 상금 2억 원을 받았다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 투어 역전 우승으로 10년 만에 정상에 선 이상엽. [사진=KPGA] 2026.04.19 iaspire@newspim.com

이날 우승으로 이상엽은 이 대회 최다언더파와 최저타 신기록을 동시 경신했다. 종전 최다 언더파는 2023년 고군택의 20언더파(파72 진행), 최저타는 2024년 윤상필의 266타(파71 진행)였다.

2016년 6월 먼싱웨어 매치플레이서 첫 승을 기록했던 이상엽은 약 10년 만에 우승 감격을 누렸다. 군 복무 후 지난해 복귀해 시드를 잃었던 그는 퀄리파잉 토너먼트(QT)를 치른 끝에 이번 시즌 출전하고 있었던 터라 이번 우승의 기쁨이 더 크다.

3라운드까지 선두 권성열에게 두 타 뒤진 2위였던 이상엽은 이날 최종 라운드 초반 압도적인 기세로 치고 나갔다. 1∼3번 홀 연속 버디로 권성열을 제치고 선두에 올랐고, 4~6번 홀까지 버디를 이어가 분위기를 확실히 끌어 올렸다.

13번 홀(파4)에서 보기를 범해 권성열에게 두 타 차로 쫓겼지만, 이상엽은 15번 홀(파5)에서 파를 지켜내고, 더블 보기를 기록한 권성열과 4타 차로 벌려 우승을 예감했다.

2018년 5월 SK텔레콤 오픈 이후 약 8년 만의 우승을 노리던 권성열에게 15번 홀 아웃오브바운즈(OB)로 인한 더블보기가 뼈아팠다. 결국 왕정훈과 공동 3위(16언더파 272타)로 대회를 마쳤다.

지난해 이 대회 우승자 김백준은 공동 22위(9언더파 279타), LIV에서 뛰었다가 돌아온 장유빈은 공동 25위(8언더파 280타)로 대회를 마쳤다.

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