전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in잠실] KIA, 마무리 정해영 살리기 총력... "멘털 회복되면 콜업"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KIA 이범호 감독이 19일 정해영 2군 상황을 설명했다.
  • 정해영 부진으로 11일 2군 내려 심리 안정 도모 중이다.
  • 성영탁이 마무리 맡아 평균자책 0.93으로 안정적이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이번 시즌 4경기 2.2이닝 동안 평균자책점 16.88
"1군 말소는 심리적 안정 찾게 하는 데 초점 맞춰"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = KIA가 기존 마무리 투수 정해영의 부활을 위해 다각적인 지원에 나서고 있다.

KIA 이범호 감독은 지난 19일 서울 잠실구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 두산과의 주말 3연전 마지막 경기를 앞두고, 현재 2군에 내려가 있는 마무리 정해영의 상황과 향후 계획을 상세히 설명했다.

[서울=뉴스핌] KIA의 기존 마무리 투수 정해영이 부진으로 2군에 내려갔다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

이 감독은 "구위 자체는 나쁘지 않다는 보고를 받았다"라며 "이번 말소는 기술적인 문제보다 심리적인 안정을 찾게 하는 데 초점을 맞춘 결정"이라고 강조했다. 이어 "멘털적으로 회복이 이뤄진다면 곧바로 1군으로 불러올릴 생각"이라고 덧붙였다.

정해영은 2021시즌부터 매년 20세이브 이상을 기록하며 KIA의 뒷문을 책임져 온 핵심 마무리 투수다. 특히 지난 시즌에는 27세이브를 올리며 양적인 성과를 이어갔지만, 평균자책점이 3.79까지 상승하고 블론세이브가 7개에 달하는 등 내용 면에서는 다소 아쉬움을 남겼다. 시즌 전반기 23세이브로 압도적인 페이스를 보였던 것과 달리, 후반기 들어 급격히 흔들린 점이 이번 시즌까지 영향을 미치고 있다.

실제로 올 시즌 초반 정해영의 모습은 기대에 크게 못 미쳤다. 4차례 등판에서 평균자책점 16.88이라는 극심한 부진을 겪었고, 2.2이닝 동안 사사구 4개를 내주며 WHIP(이닝당 출루허용률)가 2.63까지 치솟았다. 안정감을 상징하던 마무리 투수의 모습과는 거리가 있는 기록이었다. 결국 KIA는 지난 11일 정해영을 2군으로 내려보내며 재정비 시간을 부여했다.

[서울=뉴스핌] KIA의 기존 마무리 투수 정해영이 부진으로 2군에 내려갔다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

현재 정해영은 퓨처스리그에서 차분히 페이스를 끌어올리고 있다. 지난 18일 두산 2군과의 경기에서는 선발로 등판해 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점으로 깔끔한 투구를 선보이며 회복 가능성을 보였다.

이 감독은 "2군에서는 투구 내용뿐 아니라 심리적인 부분까지 함께 관리하고 있다"라며 "진갑용 2군 감독과 투수 코치진, 그리고 멘털 코칭을 담당하는 전문가까지 여러 방면에서 도움을 주고 있다"라고 설명했다.

정해영이 복귀할 경우 보직 역시 유동적으로 결정될 전망이다. 이 감독은 "1군에 올라오면 상태를 직접 확인한 뒤 역할을 정할 것"이라며 "현재 불펜진이 좋은 흐름을 보이고 있기 때문에 무리하게 기존 역할을 고집하기보다는 상황에 맞춰 기용할 계획"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA의 새로운 마무리 투수 성영탁. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

한편, 정해영이 빠진 마무리 자리는 젊은 투수 성영탁이 맡아 안정적인 모습을 이어가고 있다. 2004년생인 성영탁은 지난 시즌 45경기 52.1이닝을 소화하며 평균자책점 1.55라는 뛰어난 성적을 기록했고, 올 시즌에도 9경기 9.2이닝 동안 3홀드 2세이브, 평균자책점 0.93으로 활약 중이다. 다만 직전 경기에서는 8회 2사 1루 상황에서 연속 안타로 동점을 허용해 아쉬움을 남기기도 했다.

그럼에도 이 감독의 신뢰는 여전하다. 이 감독은 "성영탁은 현재 팀 내에서 가장 안정적인 투수 중 한 명"이라며 "최근 실점 장면도 운이 따르지 않은 타구였다"라고 평가했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동