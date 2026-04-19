전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.19 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in잠실] 점점 깨어나는 '두산 안방마님' 양의지... "시간 지나면 올라올 선수"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 두산의 중심타자 양의지가 18일 잠실 KIA전 연장 10회 5-4 승리에서 추격 솔로포를 터뜨렸다.
  • 시즌 초반 1할대 타율로 부진하던 양의지는 최근 반등 조짐을 보이며 타율 0.213까지 올렸다.
  • 김원형 감독은 양의지의 홈런이 경기 흐름을 바꾼 결정적 장면이었다고 평가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

18일 잠실 KIA전서 1점 차로 추격하는 솔로포 작렬
타율 0.213으로 상승···"타구 질 확실히 좋아지고 있어"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 시즌 초반 극심한 타격 부진에 시달리던 두산의 중심타자 양의지가 서서히 반등의 조짐을 보이고 있다.

두산은 18일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 주말 3연전 두 번째 경기에서 연장 10회까지 가는 접전 끝에 5-4로 승리했다. 이날 승리로 3연패의 사슬을 끊어낸 두산은 시즌 전적 6승 1무 11패를 기록하며 분위기 반전의 계기를 마련했다.

[서울=뉴스핌] 두산의 양의지가 18일 잠실 KIA전서 홈런을 기록했다. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

이날 승리 과정에서 결정적인 역할을 해낸 선수 중 한 명이 바로 4번 타자 양의지였다. 경기 흐름이 완전히 KIA 쪽으로 넘어갈 뻔한 순간, 그의 한 방이 분위기를 다시 끌어왔다.

두산이 2-2로 맞선 8회초, 상대 KIA 김도영에게 역전 투런 홈런을 허용하며 2-4로 끌려가던 상황. 분위기가 가라앉을 수 있는 위기였지만, 8회말 선두타자로 타석에 들어선 양의지는 김범수를 상대로 좌중간 담장을 넘기는 비거리 125m짜리 추격 솔로포를 터뜨렸다. 단숨에 점수 차를 1점으로 좁히며 경기의 흐름을 되살린 한 방이었다.

이 홈런은 양의지의 시즌 2호 홈런이자, 부진 탈출을 알리는 신호탄과도 같은 의미를 지녔다. 동시에 잠실을 홈으로 쓰는 '안방마님'으로서 여전히 건재하다는 점을 다시 한번 증명한 장면이기도 했다.

양의지는 KBO리그를 대표하는 공격형 포수다. 통산 타율 0.309(6372타수 1968안타), 282홈런, 1195타점, OPS(출루율+장타율) 0.891이라는 기록이 이를 잘 보여준다. 포

1987년생으로 리그 최고참급에 속하는 베테랑이지만, 지난 시즌에도 여전한 기량을 과시했다. 타율 0.337(454타수 153안타), 20홈런, 89타점, OPS 0.939를 기록하며 중심 타자로서 팀 공격을 이끌었다.

하지만 올 시즌 초반 흐름은 기대에 미치지 못했다. 4월 10일 수원 KT전까지 양의지는 타율 1할대에 머무르며 타격 부진에 빠졌고, 득점권에서도 좀처럼 해결사 역할을 하지 못했다. 팀 타선 전체가 침체된 상황에서 중심타자의 부진은 더욱 크게 느껴질 수밖에 없었다.

[서울=뉴스핌] 두산의 양의지가 18일 잠실 KIA전서 홈런을 기록했다. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

그럼에도 불구하고 두산 벤치는 흔들리지 않았다. 김원형 감독은 양의지에게 꾸준히 기회를 부여하며 반등을 기다렸다. 그리고 최근 들어 그 선택이 서서히 결실을 맺고 있다.

양의지는 지난 14일 인천 SSG전에서 시즌 첫 홈런을 터뜨리며 반등의 신호를 보냈고, 이어 17일 KIA전에서는 3안타를 몰아치며 시즌 첫 멀티히트 경기를 기록했다. 타석에서의 타이밍과 타구 질이 점차 좋아지는 모습이 눈에 띄고 있다.

현재 그의 시즌 타율은 0.213(61타수 13안타)까지 올라왔고, OPS 역시 0.699로 회복세를 보이고 있다. 아직 개인 기준으로 만족할 만한 수치는 아니지만, 초반 부진을 감안하면 분명한 상승 곡선이다.

김원형 감독 역시 전날(18일) 경기에서 양의지의 홈런이 흐름을 바꾼 결정적인 장면이었다고 평가했다. 그는 "양의지의 홈런이 정말 컸다. 2점 차와 1점 차는 상대가 느끼는 압박이 전혀 다르다"라고 강조했다.

이어 양의지에게 꾸준히 기회를 준 배경에 대해서도 설명했다. 김 감독은 "양의지는 팀을 상징하는 선수이고, 그동안 보여준 능력이 있다. 시간이 지나면 올라올 것이라고 믿고 계속 기용했다"라며 "최근에는 타구의 히팅 포인트가 앞으로 나오고 있고, 타구 질도 확실히 좋아지고 있다"라고 밝혔다.

현재 두산은 팀 타율 0.239로 리그 9위에 머물러 있고, 순위 역시 공동 8위로 기대에 못 미치는 성적을 기록 중이다. 타선 전반의 반등이 절실한 상황에서, 중심 타자인 양의지의 부활은 단순한 개인 성적 이상의 의미를 갖는다.

양의지가 본격적으로 타격감을 되찾는다면 두산 타선의 무게감은 확연히 달라질 수 있다. 그리고 이는 곧 팀 순위 반등으로 이어질 가능성이 크다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동