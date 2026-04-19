전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.19 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in잠실] 두산 손아섭, 하루 만에 선발 제외... '실책 1위' KIA 데일도 제외

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 두산이 19일 KIA전 선발 라인업에서 손아섭 제외했다.
  • KIA도 부진 데일 유격수를 선발에서 뺐다.
  • 두산 최민석 선발, KIA 양현종과 맞대결 펼친다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

두산 김원형 감독 "상대 좌완 선발 고려해서 벤치로 뺐어"
KIA 이범호 감독 "계획대로 오늘 휴식, 내일까지 쉬면 도움 될 것"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 두산이 손아섭을 하루 만에 선발 라인업에서 제외했다. KIA도 공수 모두 부진에 빠진 아시아쿼터 유격수 데일을 선발에서 뺐다.

두산은 19일 오후 2시 서울 잠실구장에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 주말 3연전 마지막 경기를 치른다. 전날 경기에서 두산은 연장 10회까지 가는 접전 끝에 이유찬의 끝내기 2루타로 5-4 승리를 거두며 값진 1승을 챙겼다. 이 승리로 KIA의 9연승을 저지하는 동시에 팀은 3연패에서 탈출했다. 이날 경기 전까지 두산은 시즌 6승 11패로 리그 공동 8위에 올라 있다.

[서울=뉴스핌] 트레이드를 통해 두산 유니폼을 입은 손아섭. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

기세를 이어가야 하는 상황이지만, 두산은 라인업에 변화를 택했다. 이날 선발 타순은 '박찬호(유격수)-박지훈(3루수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-카메론(우익수)-윤준호(포수)-정수빈(중견수)' 순으로 구성됐다.

가장 눈에 띄는 부분은 전날 경기에서 상위 타순을 맡았던 손아섭과 결승타의 주인공 이유찬의 제외다. 손아섭은 전날 2번 타자로 출전했지만 하루 만에 선발 라인업에서 빠지며 휴식을 부여받았다. 이유찬 역시 연장 10회 끝내기 2루타로 팀 승리를 이끌었음에도 이날은 벤치에서 경기를 시작하게 됐다.

두산의 김원형 감독은 손아섭을 하루 만에 다시 선발 라인업에서 제외한 이유에 대해 "손아섭은 체력 안배도 있고 상대 좌완 선발도 고려해서 오늘은 벤치로 뺐다. 어제(18일) 수비 관련 문제 때문에 뺀 건 아니다. 카메론도 한 번 더 보려고 하는 것도 있다. 오늘은 카메론이 나가는 게 더 낫다고 판단했다"라고 밝혔다.

전날 4타수 2안타 1타점으로 활약한 김민석은 중심 타선인 5번으로 올라섰다. 반면 외국인 타자 카메론은 극심한 타격 부진 여파로 타순이 7번까지 내려갔다.

[서울=뉴스핌] 18일 잠실 KIA전에서 연장 10회말 끝내기 안타를 친 두산의 이유찬. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

마운드에는 최민석이 선발로 나선다. 팀 내 5선발 자원이지만 올 시즌 초반 성적은 인상적이다. 3경기에 등판해 2승 무패 평균자책점 0.51을 기록하며 안정적인 피칭을 이어가고 있다. 직전 등판이었던 14일 인천 SSG전에서도 6이닝 2실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐다.

KIA를 상대로 한 기억도 나쁘지 않다. 최민석은 지난 시즌 KIA와의 2경기에서 1승 무패 평균자책점 2.45를 기록하며 비교적 강한 모습을 보인 바 있다. 

한편 KIA 역시 라인업에 변화를 주며 맞대응에 나섰다. KIA는 박재현(우익수)-이호연(1루수)-김도영(3루수)-카스트로(좌익수)-나성범(지명타자)-한준수(포수)-김호령(중견수)-정현창(유격수)-김규성(2루수) 순으로 선발 명단을 꾸렸다.

특히 아시아쿼터 유격수 데일의 제외가 눈길을 끈다. 데일은 시즌 초반 15경기 연속 안타를 기록하며 외국인 타자 데뷔 후 최다 연속 안타 기록 2위에 오르는 등 인상적인 활약을 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] KIA의 아시아쿼터 유격수 데일. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

그러나 최근 두산과의 2연전에서는 급격히 흔들렸다. 17일과 18일 경기에서 9타수 무안타에 그쳤고, 수비에서도 잇따른 실책을 범했다. 17일에는 평범한 타구를 놓치는 포구 실책을 기록했고, 18일에는 포구와 송구 모두에서 실책을 범하며 이틀 동안 3개의 실책을 기록했다. 이 과정에서 실점으로 이어지는 장면도 나오며 경기 흐름에 영향을 미쳤다.

KIA 이범호 감독은 전날(18일) 경기 전 인터뷰에서 데일의 컨디션 저하를 언급한 바 있다. 그는 "움직임이 무거워 보였다"라며 휴식 가능성을 시사했고, 결국 이날 선발 제외로 이어졌다.

이 감독은 이날 경기 전 다시 한 번 "계획대로 오늘은 휴식을 준다. 내일까지 쉬면 도움이 될 것 같다"라고 설명했다. 데일의 공백은 정현창이 유격수 자리에서 메운다.

KIA 선발은 베테랑 좌완 양현종이다. 올 시즌 3경기에서 1승 1패 평균자책점 3.45를 기록 중이며, 직전 등판이었던 14일 광주 키움전에서 6이닝 2실점으로 시즌 첫 승을 챙겼다. 특히 두산을 상대로는 강한 면모를 보여왔다. 지난해 두산전 3경기에서 2승 무패 평균자책점 1.62를 기록하며 '천적'에 가까운 성적을 남겼다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동