[핌in잠실] 두산 손아섭, 하루 만에 선발 제외... '실책 1위' KIA 데일도 제외

두산 김원형 감독 "상대 좌완 선발 고려해서 벤치로 뺐어"

KIA 이범호 감독 "계획대로 오늘 휴식, 내일까지 쉬면 도움 될 것"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 두산이 손아섭을 하루 만에 선발 라인업에서 제외했다. KIA도 공수 모두 부진에 빠진 아시아쿼터 유격수 데일을 선발에서 뺐다.

두산은 19일 오후 2시 서울 잠실구장에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 주말 3연전 마지막 경기를 치른다. 전날 경기에서 두산은 연장 10회까지 가는 접전 끝에 이유찬의 끝내기 2루타로 5-4 승리를 거두며 값진 1승을 챙겼다. 이 승리로 KIA의 9연승을 저지하는 동시에 팀은 3연패에서 탈출했다. 이날 경기 전까지 두산은 시즌 6승 11패로 리그 공동 8위에 올라 있다.

[서울=뉴스핌] 트레이드를 통해 두산 유니폼을 입은 손아섭. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

기세를 이어가야 하는 상황이지만, 두산은 라인업에 변화를 택했다. 이날 선발 타순은 '박찬호(유격수)-박지훈(3루수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-카메론(우익수)-윤준호(포수)-정수빈(중견수)' 순으로 구성됐다.

가장 눈에 띄는 부분은 전날 경기에서 상위 타순을 맡았던 손아섭과 결승타의 주인공 이유찬의 제외다. 손아섭은 전날 2번 타자로 출전했지만 하루 만에 선발 라인업에서 빠지며 휴식을 부여받았다. 이유찬 역시 연장 10회 끝내기 2루타로 팀 승리를 이끌었음에도 이날은 벤치에서 경기를 시작하게 됐다.

두산의 김원형 감독은 손아섭을 하루 만에 다시 선발 라인업에서 제외한 이유에 대해 "손아섭은 체력 안배도 있고 상대 좌완 선발도 고려해서 오늘은 벤치로 뺐다. 어제(18일) 수비 관련 문제 때문에 뺀 건 아니다. 카메론도 한 번 더 보려고 하는 것도 있다. 오늘은 카메론이 나가는 게 더 낫다고 판단했다"라고 밝혔다.

전날 4타수 2안타 1타점으로 활약한 김민석은 중심 타선인 5번으로 올라섰다. 반면 외국인 타자 카메론은 극심한 타격 부진 여파로 타순이 7번까지 내려갔다.

[서울=뉴스핌] 18일 잠실 KIA전에서 연장 10회말 끝내기 안타를 친 두산의 이유찬. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

마운드에는 최민석이 선발로 나선다. 팀 내 5선발 자원이지만 올 시즌 초반 성적은 인상적이다. 3경기에 등판해 2승 무패 평균자책점 0.51을 기록하며 안정적인 피칭을 이어가고 있다. 직전 등판이었던 14일 인천 SSG전에서도 6이닝 2실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐다.

KIA를 상대로 한 기억도 나쁘지 않다. 최민석은 지난 시즌 KIA와의 2경기에서 1승 무패 평균자책점 2.45를 기록하며 비교적 강한 모습을 보인 바 있다.

한편 KIA 역시 라인업에 변화를 주며 맞대응에 나섰다. KIA는 박재현(우익수)-이호연(1루수)-김도영(3루수)-카스트로(좌익수)-나성범(지명타자)-한준수(포수)-김호령(중견수)-정현창(유격수)-김규성(2루수) 순으로 선발 명단을 꾸렸다.

특히 아시아쿼터 유격수 데일의 제외가 눈길을 끈다. 데일은 시즌 초반 15경기 연속 안타를 기록하며 외국인 타자 데뷔 후 최다 연속 안타 기록 2위에 오르는 등 인상적인 활약을 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] KIA의 아시아쿼터 유격수 데일. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

그러나 최근 두산과의 2연전에서는 급격히 흔들렸다. 17일과 18일 경기에서 9타수 무안타에 그쳤고, 수비에서도 잇따른 실책을 범했다. 17일에는 평범한 타구를 놓치는 포구 실책을 기록했고, 18일에는 포구와 송구 모두에서 실책을 범하며 이틀 동안 3개의 실책을 기록했다. 이 과정에서 실점으로 이어지는 장면도 나오며 경기 흐름에 영향을 미쳤다.

KIA 이범호 감독은 전날(18일) 경기 전 인터뷰에서 데일의 컨디션 저하를 언급한 바 있다. 그는 "움직임이 무거워 보였다"라며 휴식 가능성을 시사했고, 결국 이날 선발 제외로 이어졌다.

이 감독은 이날 경기 전 다시 한 번 "계획대로 오늘은 휴식을 준다. 내일까지 쉬면 도움이 될 것 같다"라고 설명했다. 데일의 공백은 정현창이 유격수 자리에서 메운다.

KIA 선발은 베테랑 좌완 양현종이다. 올 시즌 3경기에서 1승 1패 평균자책점 3.45를 기록 중이며, 직전 등판이었던 14일 광주 키움전에서 6이닝 2실점으로 시즌 첫 승을 챙겼다. 특히 두산을 상대로는 강한 면모를 보여왔다. 지난해 두산전 3경기에서 2승 무패 평균자책점 1.62를 기록하며 '천적'에 가까운 성적을 남겼다.

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