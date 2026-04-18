마약범죄 합수본, 박왕열 조카 '흰수염고래' 등 공범 필리핀서 조사

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조카, 박왕열 도와 마약 밀수·국내 유통 관여

합수본, 22일 구속 만료 전 박왕열 기소 방침

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 마약범죄 합동수사본부(합수본)가 필리핀에서 이른바 '마약왕'으로 불리는 박왕열 씨의 공범이자 조카인 '흰수염고래'를 조사했다.

18일 합수본에 따르면 이들은 지난 12일 필리핀 마닐라에 있는 교정시설에서 '흰수염고래' A씨를 비롯한 공범들을 면담했다.

마약범죄 합동수사본부(합수본)가 필리핀에서 '마약왕' 박왕열 씨의 공범이자 조카인 '흰수염고래'를 조사했다. 사진은 박씨가 지난 3월 27일 오전 법원의 구속 전 피의자심문에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

A씨는 2024년부터 박씨를 도와 마약 밀수를 담당하며 국내 유통에 관여한 것으로 알려졌다.

합수본은 A씨와 함께 수감된 공범들에 대한 조사도 마쳤다. 이들은 박씨에게 마약·계좌 등을 제공한 혐의를 받고 있다.

합수본은 박씨에 대한 구속 기간이 만료되는 오는 22일까지 수사를 마무리하고 박씨를 재판에 넘길 방침이다.

앞서 박씨는 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서 국내에 마약을 유통한 혐의로 지난달 25일 임시 인도됐다.

지난 2019년 11월부터 2024년 8월까지 박씨가 밀수하려다 적발된 마약은 총 17.7㎏으로, 63억원어치에 달한다.

yek105@newspim.com