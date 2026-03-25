청와대, '마약왕 박왕열' 국내 송환…"엄정히 단죄할 것"

강유정 "필리핀 수감 중에도 국내 마약 유통

해외 숨은 범죄자도 반드시 대가 치르게 한다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 25일 '텔레그램 마약왕 전세계'로 알려진 박왕열(48)을 필리핀으로부터 국내로 송환 받았다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "오늘 새벽 필리핀에 수감 중인 일명 마약왕 '전세계'로 알려진 박 모 씨를 국내로 전격 송환했다"고 밝혔다.

강 대변인은 "박 씨는 2016년 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 '사탕수수밭 살인사건'의 핵심 인물"이라며 "필리핀 수감 중에도 국내에 마약을 대규모 유통하는 등 조직범죄를 자행한 혐의를 받고 있다"고 설명했다.

이재명 대통령이 3일(현지시간) 오후 필리핀 마닐라 말라카냐궁에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 확대회담 전 악수하며 인사하고 있다. [사진=청와대]

강 대변인은 "수차례의 외교·사법적인 노력에도 9년 넘게 난항을 겪어오던 박 씨의 송환은 초국가범죄 근절을 위한 이재명 대통령의 강력한 의지와 외교적인 노력에 따른 결실"이라고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난 3일 한-필리핀 정상회담에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 직접 박 씨의 임시 인도를 요청했다. 9년 간 교착 상태였던 박 씨의 송환은 이 대통령의 요청 이후 급물살을 타며 약 3주 만에 성사됐다.

강 대변인은 "박 씨의 송환은 해외에 숨어있는 범죄자라도 반드시 그 대가를 치르게 한다는 정부의 강력한 의지를 보여준 것"이라고 의미를 설명했다. 강 대변인은 "정부는 박 씨가 압송되는 즉시 모든 범죄 행위를 낱낱이 밝히고 공범과 범죄수익을 끝까지 추적해 엄정히 단죄하겠다"고 약속했다.

강 대변인은 "앞으로도 정부는 초국가 범죄에 무관용 원칙으로 대응하며 범죄자가 지구상 어디에도 숨을 곳이 없도록 국제 공조망을 더 촘촘히 구축하겠다"고 강조했다.

초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 이날 새벽 필리핀으로부터 박 씨를 임시 인도 받았다. 임시 인도는 범죄인 인도 청구국(한국)의 형사절차 진행을 위해 피청구국(필리핀)이 자국의 재판 또는 형 집행 절차를 중단하고 청구국에 임시로 인도하는 제도다.

pcjay@newspim.com