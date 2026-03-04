李대통령, '동남아 마약왕 박왕열' 韓 임시인도 필리핀에 요청

마르코스 대통령, 적극 검토하겠다더라"
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 =이재명 대통령이 4일(현지시간) 필리핀 교도소에서 한국으로 마약을 보내고 있다는 의혹을 받는 이른바 '동남아 마약왕' 박왕열에 대해 "한국으로 보내달라는 임시인도를 필리핀 측에 요청했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 마닐라 시내 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에 참석해 "어제 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회의 자리에서 이런 공식 부탁을 드렸다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "박땡열이라고 아는 분들은 알 것"이라며 "한국 사람 3명을 살해했다는데, 이 사람이 교도소 안에서 대한민국으로 마약을 수출한다고 한다"고 설명했다.
그러면서 이 대통령은 "텔레그램으로 마약을 수출한다고 하는데 (필리핀 측이 임시인도) 빠른 시일 내에 적극적으로 검토해보겠다고 하더라"라며 "지익주 씨 살인 사건이 있었지 않나. 현지 경찰이 관계돼 있다고 그런데 이것도 좀 빨리 잡아 달라고, 대한민국 국민들의 관심이 매우 높다고 요청했다"고 밝혔다.
이 대통령은 "모든 범죄 피해가 똑같이 억울하지만, 다른 사람들이 이런 짓을 못하게 막는 효과를 위해서는 국민들이 잘 알고 있는 사건에 대해서 더 관심을 기울이고 주력할 수밖에 없다"며 "그래서 지익주씨 살해 사건 주범도 필리핀 당국이 역량을 기울여서 잡아보겠다고 했고 우리 대한민국도 특별한 역량을 투입해서라도 체포하는 데 총력을 다해볼 생각"이라고 강조했다.
이 대통령은 "필리핀 당국은 대한민국 정부에 대해 매우 우호적인 실질적 조치를 하고 있다. 여러분들도 잘 알겠지만 코리안 헬프 데스크(한인 사건 처리 담당 경찰)라는 조직을 별도로 운영 중"이라고 했다.
이 대통령은 "제가 취임 후에 요청했다. 코리아 데스크는 한국 경찰이 파견돼 합동 근무를 하는 것이고 헬프 데스크는 한인 대상 특별 업무 담당 조직"이라며 "이걸 만들어서 피해 최소화에 힘쓰고 있다. 이런 나라는 필리핀밖에 없다"고 강조했다.
이 대통령은 "내국인 상대 범죄행위는 우리가 과하다 싶을 정도로 많은 예산 등을 투자하고 있다"며 "내국인 상대 스캠범죄, 보이스피싱 등이 통계적으로 피해액 22%가 줄었다. 건수로는 25%인데 계속 압박하고 국가 정보기관을 현지에서 행동하도록 배치할 것"이라고 약속했다.
