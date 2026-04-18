[프로배구] '음주운전' 안혜진 "진심 죄송"...중징계-국대 박탈 유력

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스의 '야전사령관' 안혜진이 한순간의 그릇된 선택으로 벼랑 끝에 몰렸다.

안혜진은 16일 음주 상태로 운전하다 경찰에 적발돼 입건됐다. 현재 정확한 혈중알코올농도와 경위 등에 대한 조사가 진행 중이다. 구체적인 수치와 사고 여부는 아직 공개되지 않았지만 한국배구연맹(KOVO) 상벌 규정상 '음주운전'이라는 사실 하나만으로도 징계는 피하기 어렵다.

KOVO는 내주 초 상벌위원회를 열어 안혜진에 대한 징계 수위를 결정할 예정이다. 연맹 상벌 규정 제10조 1항은 성범죄, 폭력, 음주운전, 도박 등에 대해 '경고'부터 '제명'까지 징계를 내릴 수 있고 500만원 이상의 제재금을 함께 부과하도록 하고 있다. 프로배구에서 음주운전만으로 징계를 받은 선례는 없다. K리그에서는 올해 음주운전 적발 선수에게 리그 출전정지 15경기와 제재금 400만원이 부과됐고 남자프로농구에서는 2021년 음주운전 사고를 낸 선수가 27경기 출전정지·제재금 700만원 징계를 받았으며 소속 구단이 별도로 54경기 출장정지·제재금 1000만원·사회봉사 240시간을 더한 바 있다. 배구계에서도 사회적 여론을 감안할 때 '경고' 수준에 그치긴 어려운 분위기다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스 세터 안혜진. [사진=KOVO] 2026.04.18 psoq1337@newspim.com

'FA 대박'과 '태극마크'가 날아갈 위기다. 올 시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 거액의 계약이 예상됐으나 도덕적 결함이 치명타가 됐다. 여론에 민감한 구단들이 음주운전 전력이 있는 선수를 영입하기엔 부담이 크다. 국가대표 자격 역시 사실상 박탈 수순이다. 안혜진은 20일부터 진천선수촌에서 소집되는 여자 대표팀 18인 명단에 포함돼 있었다. 대한배구협회 '국가대표 선발 및 운영 규정'에는 음주운전으로 500만원 미만 벌금형을 선고받고 2년이 지나지 않은 사람은 대표로 선발하지 않도록 명시돼 있다. 협회는 조만간 경기력향상위원회를 열어 안혜진의 교체 여부를 확정할 방침이다.

안혜진은 17일 자신의 SNS에 자필 사과문을 올려 "음주운전으로 물의를 일으킨 점 깊이 사과드린다. 이번 일은 전적으로 나의 잘못이며, 어떠한 변명의 여지도 없는 경솔한 행동"이라고 적었다. 이어 "응원해 주신 팬분들, 배구를 사랑해 주시는 모든 분, 구단과 리그 관계자 여러분께 큰 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"며 "이번 일을 계기로 스스로를 깊이 되돌아보고, 같은 잘못이 반복되지 않도록 평생 반성하는 마음으로 살아가겠다"고 했다.

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