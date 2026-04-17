국내 최초 장애인 직업 합창단 '골프존파스텔합창단' 소프라노 파트 모집

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존파스텔이 운영하는 국내 최초 장애인 직업합창단 '골프존파스텔합창단'이 소프라노 파트 신규 장애인 합창단원을 모집한다.

이번 모집은 소프라노 파트 단원 수시 채용으로, 만 20세 이상 국내 거주 중인 장애인이면 누구나 지원할 수 있다. 1차 서류 및 영상 심사와 2차 실기 및 면접 전형으로 나뉘어 진행되며, 각 전형별 합격자에 한해 개별 안내된다. 최종 선발된 단원은 전문 지휘자와 함께 체계적인 음악 교육을 받으며, 정기 공연 및 다양한 문화행사에 참여하게 된다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2024년 '제32회 세계 장애인의 날 기념 전국장애인합창대회'에서 대상을 수상한 골프존파스텔합창단 [사진=골프존] 2026.04.17 iaspire@newspim.com

골프존파스텔은 장애인의 날 등 의미 있는 기념일에 다양한 문화 체험 활동을 제공하며 행복한 일터 조성을 위한 노력을 이어가고 있다. 또한 매년 연말 정기연주회를 열어 단원들이 실력을 발휘할 수 있는 무대를 마련하고, 이를 통해 장애 인식 개선과 장애인 문화예술 발전에도 기여하는 중이다.

골프존파스텔합창단 지원 서류 양식 및 자세한 모집 안내는 한국장애인고용공단, 서울시장애인일자리통합지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

골프존파스텔은 누구나 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있는 기반을 마련하고 장애인의 안정적인 고용을 지원하기 위해 2018년 2월, 장애인 직업 합창단 '골프존파스텔합창단'을 창단했다.

음악적 재능을 가진 발달장애·뇌병변장애·정신장애 청년들로 구성된 골프존파스텔합창단은 창단 이래 다양한 무대에 서며 △'전국장애인합창대회' 대상(2024) 및 은상(2019) △'서울장애인합창예술제' 1위(2019, 2022, 2024) △대한민국장애인예술경연대회 '스페셜K 어워즈' 대상(2021) 등을 수상하며 장애인 직업합창단으로서의 실력과 가능성을 인정받았다. 2023년에는 창단 5주년을 기념해 첫 번째 디지털 앨범 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 발매하기도 했다. 합창단원들의 자전적 스토리를 담은 순수 창작 앨범으로, 커버 이미지 역시 단원이 직접 그린 그림을 활용해 의미를 더했다.

골프존파스텔합창단 창단 멤버로 오랜 시간 활동을 이어 온 박정민 단원(테너, 남)은 "장애인은 도움을 받아야만 하는 존재라고 생각하는 시선이 가장 힘들었던 것 같다. 조금 느리지만 꿈을 향해 도전하고 스스로 해낼 수 있음을 증명해 가는 과정이 즐겁고 행복하다"고 활동 소감을 전했다.

한태정 골프존파스텔 대표이사는 "골프존파스텔합창단은 다양한 무대에서 공연을 펼치며 '누구나 할 수 있다'는 메시지를 전하고 있다"며 "골프존파스텔합창단원으로 함께하며 장애인 문화예술의 가능성을 알리고, 더 많은 이들에게 희망과 감동을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.

골프존파스텔합창단은 오는 28일 대전 골프존조이마루에서 개최되는 장애인골프대축제 공연을 비롯해 5월 6일 가정의 달 맞이 수서명화종합사회복지관에서 진행되는 '수서동 나눔 공연', 7일 석촌호수 아뜰리에에서 열리는 '제4회 서시복 음악회' 무대에 올라 희망의 하모니를 선보일 예정이다.

한편, 골프존파스텔은 2018년 3월 장애인 음악 단체 사업장 가운데 국내 최초로 자회사형 장애인 표준사업장 인증을 받은 데 이어, 같은 해 12월 장애인 일자리 창출과 고용환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시장 표창을 수상했다. 또한 2019년 10월에는 사회적 가치 실현 기반을 인정받아 일자리제공형 분야에서 '서울시 예비사회적기업'으로 선정된 바 있다.

골프존그룹은 사회공헌 브랜드 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 통해 골프, IT, 문화, 나눔 등 다양한 분야에서 체계적인 지원을 이어가며 나눔과 배려의 경영철학을 실천하고 있다.

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