전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
스포츠 골프

속보

더보기

국내 최초 장애인 직업 합창단 '골프존파스텔합창단' 소프라노 파트 모집

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 골프존파스텔이 17일 소프라노 파트 장애인 합창단원을 수시 모집했다.
  • 20세 이상 장애인이 서류·영상심사와 실기·면접으로 선발된다.
  • 최종 단원은 전문 교육과 공연으로 장애인 문화예술 발전에 기여한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존파스텔이 운영하는 국내 최초 장애인 직업합창단 '골프존파스텔합창단'이 소프라노 파트 신규 장애인 합창단원을 모집한다.

이번 모집은 소프라노 파트 단원 수시 채용으로, 만 20세 이상 국내 거주 중인 장애인이면 누구나 지원할 수 있다. 1차 서류 및 영상 심사와 2차 실기 및 면접 전형으로 나뉘어 진행되며, 각 전형별 합격자에 한해 개별 안내된다. 최종 선발된 단원은 전문 지휘자와 함께 체계적인 음악 교육을 받으며, 정기 공연 및 다양한 문화행사에 참여하게 된다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2024년 '제32회 세계 장애인의 날 기념 전국장애인합창대회'에서 대상을 수상한 골프존파스텔합창단 [사진=골프존] 2026.04.17 iaspire@newspim.com

골프존파스텔은 장애인의 날 등 의미 있는 기념일에 다양한 문화 체험 활동을 제공하며 행복한 일터 조성을 위한 노력을 이어가고 있다. 또한 매년 연말 정기연주회를 열어 단원들이 실력을 발휘할 수 있는 무대를 마련하고, 이를 통해 장애 인식 개선과 장애인 문화예술 발전에도 기여하는 중이다.

골프존파스텔합창단 지원 서류 양식 및 자세한 모집 안내는 한국장애인고용공단, 서울시장애인일자리통합지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

골프존파스텔은 누구나 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있는 기반을 마련하고 장애인의 안정적인 고용을 지원하기 위해 2018년 2월, 장애인 직업 합창단 '골프존파스텔합창단'을 창단했다.

음악적 재능을 가진 발달장애·뇌병변장애·정신장애 청년들로 구성된 골프존파스텔합창단은 창단 이래 다양한 무대에 서며 △'전국장애인합창대회' 대상(2024) 및 은상(2019) △'서울장애인합창예술제' 1위(2019, 2022, 2024) △대한민국장애인예술경연대회 '스페셜K 어워즈' 대상(2021) 등을 수상하며 장애인 직업합창단으로서의 실력과 가능성을 인정받았다. 2023년에는 창단 5주년을 기념해 첫 번째 디지털 앨범 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 발매하기도 했다. 합창단원들의 자전적 스토리를 담은 순수 창작 앨범으로, 커버 이미지 역시 단원이 직접 그린 그림을 활용해 의미를 더했다.

골프존파스텔합창단 창단 멤버로 오랜 시간 활동을 이어 온 박정민 단원(테너, 남)은 "장애인은 도움을 받아야만 하는 존재라고 생각하는 시선이 가장 힘들었던 것 같다. 조금 느리지만 꿈을 향해 도전하고 스스로 해낼 수 있음을 증명해 가는 과정이 즐겁고 행복하다"고 활동 소감을 전했다.

한태정 골프존파스텔 대표이사는 "골프존파스텔합창단은 다양한 무대에서 공연을 펼치며 '누구나 할 수 있다'는 메시지를 전하고 있다"며 "골프존파스텔합창단원으로 함께하며 장애인 문화예술의 가능성을 알리고, 더 많은 이들에게 희망과 감동을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.

골프존파스텔합창단은 오는 28일 대전 골프존조이마루에서 개최되는 장애인골프대축제 공연을 비롯해 5월 6일 가정의 달 맞이 수서명화종합사회복지관에서 진행되는 '수서동 나눔 공연', 7일 석촌호수 아뜰리에에서 열리는 '제4회 서시복 음악회' 무대에 올라 희망의 하모니를 선보일 예정이다.

한편, 골프존파스텔은 2018년 3월 장애인 음악 단체 사업장 가운데 국내 최초로 자회사형 장애인 표준사업장 인증을 받은 데 이어, 같은 해 12월 장애인 일자리 창출과 고용환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시장 표창을 수상했다. 또한 2019년 10월에는 사회적 가치 실현 기반을 인정받아 일자리제공형 분야에서 '서울시 예비사회적기업'으로 선정된 바 있다.

골프존그룹은 사회공헌 브랜드 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 통해 골프, IT, 문화, 나눔 등 다양한 분야에서 체계적인 지원을 이어가며 나눔과 배려의 경영철학을 실천하고 있다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동