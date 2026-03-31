골프존 아메리카, 미국 명문 페블비치와 파트너십...대회 공동 개최·라운지 조성

美 페블비치 스패니시 베이 클럽하우스에 골프존 시뮬레이터 라운지 조성

시뮬레이터 대회 'GOLFZON Road to Pebble Beach' 공동 개최

추후 페블비치 푸드&와인 행사에 골프존 시뮬레이터 체험 공간 운영

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=글로벌 골프 플랫폼 기업 골프존(대표이사 박강수)의 미주 법인 골프존 아메리카가 미국 명문 골프 리조트 기업 페블비치 컴퍼니(Pebble Beach Company)와 파트너십을 지난달 25일 체결했다. 이번 파트너십은 골프존의 시뮬레이터 기술과 페블비치 리조트의 세계적인 골프 경험이 결합된 새로운 협업 모델로, 양사는 향후 다양한 골프 콘텐츠와 고객 경험을 확대해 나갈 예정이다.

이번 파트너십을 통해 골프존의 시뮬레이터 기술과 페블비치 리조트(Pebble Beach Resorts)의 골프 및 관광 인프라가 결합되며, 전 세계 골퍼들에게 페블비치 브랜드와 연계된 새로운 골프 경험을 제공할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

양사는 미국 스패니시 베이(The Links at Spanish Bay) 내 클럽하우스에 약 372㎡(약 112평) 규모의 시뮬레이터 라운지를 조성할 계획이다. 해당 라운지에는 골프존이 공식 시뮬레이터 파트너로 참여해 최신 모델인 투비전NX(TwoVision NX) 시뮬레이터가 설치될 예정이다.

또한, 양사는 올해 시뮬레이터 골프 대회 '골프존 로드 투 페블비치(GOLFZON Road to Pebble Beach)'를 공동 개최할 계획이다. 미국 전역의 골퍼들이 참가하는 대회로, 결선 진출자들은 페블비치 리조트로 초청돼 리조트에 설치된 골프존 시뮬레이터에서 결승 경기를 치르게 된다.

아울러 추후 페블비치 골프 링크스의 아름다운 경관을 배경으로 펼쳐지는 미식 행사 페블비치 푸드 & 와인(Pebble Beach Food & Wine) 행사의 공식 시뮬레이터 파트너로 참여해 테이스팅 파빌리온(Tasting Pavilion)에서 시뮬레이터 체험 공간을 운영하며, 골프와 미식이 결합된 새로운 브랜드 경험을 선보일 예정이다.

션 변(Sean Pyun) 골프존 아메리카 CEO는 "페블비치는 미국 최고 수준의 명문 퍼블릭 코스이자 전 세계 골퍼들이 꿈꾸는 골프 여행지"라며 "이번 협력을 통해 골퍼들이 페블비치를 현장에서뿐만 아니라 새로운 시뮬레이터 기반 대회를 통해서도 접할 수 있는 기회를 제공하게 될 것"이라고 밝혔다.

데이비드 스타이버즈(David Stivers) 페블비치 컴퍼니 CEO는 "최근 실내 골프에 대한 관심이 초보자부터 PGA 투어 선수까지 빠르게 확대되고 있다"라며 "골프존과의 협력을 통해 스패니시 베이에서 새로운 골프 경험을 제공하고 리조트 고객 경험을 한층 강화할 것"이라고 전했다.

한편, 골프존은 글로벌 골프 시뮬레이터 시장을 선도하는 기업으로 미국, 중국, 일본 등 다양한 국가에서 사업을 확대하고 있다. 북미 시장에서는 세계 최대 골프 운영 기업 트룬(Troon)과 협력한 엔터테인먼트형 골프 시설 골프존소셜(GOLFZON Social)을 비롯해 세계적인 골프 지도자 데이비드 레드베터(David Leadbetter)와 협력한 골프 교육 프로그램 등을 통해 사업 영역을 넓히고 있다.

iaspire@newspim.com