문체부, '세계 책과 저작권의 날' 맞아 17일부터 저작권 보호 캠페인

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국저작권위원회, 한국저작권보호원과 함께 '세계 책과 저작권의 날(4월 23일)'을 맞아 17일부터 30일까지 저작권 보호 캠페인을 추진한다.

캠페인의 주요 행사는 4월 23일 열리는 '저작권 토크콘서트'다. 김겨울 작가가 교보문고 광화문점에서 '저작권 보호로 만들어가는 책의 미래'를 주제로 독자와 만나고, 김성우 박사는 경남 진주시 저작권박물관에서 '인공지능과 저작권, 리터러시'를 주제로 강연한다.

[자료= 문체부]

5월 개최 예정인 '저작권 인식 제고 공모전' 사전 홍보도 같은 날 시작된다. 저작권 공모전 누리집에서 참여 의사 등록, 기대평 작성 등으로 참여할 수 있다. 올해 공모전은 저작권 보호·존중을 주제로 한 시·산문을 접수하며, 우수작 50편에 국무총리상과 문체부 장관상, WIPO 특별상, 한국저작권위원장상 등과 함께 총 1250만 원의 상금을 수여한다.

지역사회와 기업의 참여도 이어진다. 교보문고와 한국서점조합연합회는 전국 100개 서점을 통해 23일부터 30일까지 '책을 사랑하는 마음, 저작권을 존중하는 마음'이라는 메시지를 담은 책갈피 10만 부를 배포한다. 카카오는 카카오브런치를 통해 세계 책의 날 기념 독서클럽을 운영하며 저작권 존중 메시지를 전파한다. 국립중앙도서관에서는 23일 방문객을 대상으로 저작권 퀴즈와 키오스크 룰렛 이벤트를 진행한다.

온라인에서는 위원회와 보호원 SNS를 통해 17일부터 23일까지 '올바른 구절 선택'·'빈칸 채우기', 23일부터 30일까지 '홍보영상 댓글 참여'·'작품 속 등장인물 선택' 등 4종의 행사를 순차 진행한다. 위원회 홍보대사 리아킴이 참여한 캠페인 홍보영상도 활용된다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "이번 캠페인은 책을 사랑하는 마음과 저작권을 존중하는 문화를 일상에 확산하는 중요한 계기가 될 것이다"라며, "많은 국민이 저작권의 가치를 되새기고 실천하는 데 함께해 주기를 기대한다"라고 밝혔다.

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