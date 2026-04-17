[인터뷰] "로봇이 용접한다" 뉴로메카, 올해 최대 매출 기대

소형 용접 로봇 수요 ↑...조선·철강 현장 적용 확대

포스코 협업으로 기술 검증..."라인 넘어 공장 자동화로 확장"

'피지컬 AI' 현재 실증화 진행..."하반기 결과 도출"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI(인공지능)·로봇 자동화 전문기업 '뉴로메카'가 산업용 로봇 자동화 시장에서 용접·머신텐딩 등 도메인 특화 솔루션을 앞세워 매출 확대에 속도를 내고 있다. 기존 협동로봇 중심 사업에서 벗어나 실제 생산 현장에 바로 적용 가능한 자동화 솔루션으로 사업 구조를 전환하며, 대기업 협업과 현장 적용 사례를 기반으로 성장 기반을 강화하는 모습이다. 올해는 이러한 변화에 힘입어 역대 최대 매출 달성을 목표로 하고 있다.

박종훈 뉴로메카 대표는 16일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 'SIMTOS 2026' 현장에서 진행된 뉴스핌과 인터뷰에서 "올해는 도메인 특화 로봇 솔루션이 본격적으로 매출을 견인하는 구조로 바뀌는 시점"이라며 "하반기에는 실증을 마친 솔루션들이 실제 매출로 연결되는 단계에 진입할 것"이라고 밝혔다.

뉴로메카는 그간 협동로봇을 중심으로 사업을 전개해 왔지만, 최근에는 산업별 공정에 특화된 솔루션 형태로 사업을 확장하고 있다. 이는 단순 장비 공급을 넘어 고객사의 생산 공정 전체를 자동화하는 방향으로 진화하는 흐름이다. 특히 로봇을 하나의 '제품'이 아닌 '완성된 자동화 시스템'으로 제공하는 것이 핵심 경쟁력으로 부각되고 있다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 박종훈 뉴로메카 대표가 뉴스핌과 인터뷰를 진행하고 있다. 2026.04.16 nylee54@newspim.com

◆ 용접·머신텐딩 중심 구조 전환…현장형 솔루션으로 매출 반등

뉴로메카는 용접과 머신텐딩 등 도메인 특화 자동화 솔루션을 중심으로 사업 구조를 재편하며, 단순 로봇 공급에서 벗어나 실제 생산 공정에 적용 가능한 '현장형 솔루션' 비중을 빠르게 확대하고 있다.

박 대표는 "우리는 용접 로봇이나 머신텐딩 같은 것을 '도메인 특화 솔루션'이라고 부른다"며 "이들 솔루션을 고도화해 실제 현장에서 바로 활용할 수 있도록 만드는 데 집중하고 있다"고 설명했다. 이어 "중요한 것은 단순히 로봇을 공급하는 것이 아니라 생산성을 입증하는 것"이라고 강조했다.

실제 뉴로메카의 용접 로봇은 조선·철강 산업 현장에서 적용이 확대되고 있다. 레일을 따라 이동하며 반복 작업을 수행하는 구조로, 기존 숙련 인력 의존도가 높았던 용접 공정을 자동화할 수 있다는 점에서 산업 현장의 관심이 높다. 특히 소형 협동 용접 로봇은 사람이 직접 들고 이동하며 사용할 수 있는 형태로 개발돼 활용성이 크게 개선됐다.

박 대표는 "최근에는 소형 용접 협동로봇에 대한 수요가 크게 늘고 있다"며 "올해 하반기에는 다양한 고객사 테스트가 마무리되면서 실제 매출로 이어지는 단계에 들어갈 것"이라고 말했다.

뉴로메카의 용접 로봇 라인업은 작업 환경에 따라 대형과 소형으로 구분된다. 대형 용접 자동화 플랫폼 'OPTi5'는 조선·철강·중공업 공정에 특화된 장비로, 비전 인식과 자율 이동 기능을 결합해 대형 구조물 용접을 자동화하는 것이 특징이다. 실제 현장 투입을 전제로 개발된 장비로, 복잡한 작업 환경에서도 안정적인 용접 품질을 구현할 수 있도록 설계됐다.

반면 소형 모델인 'OPTi3'는 레일 기반 이동형 용접 시스템으로, 협소하거나 작업 위치가 수시로 바뀌는 환경에서 활용도가 높다. 여기에 약 5kg 가반하중의 협동로봇을 자율이동로봇(AMR) 위에 탑재한 이동형 용접 로봇까지 더해지면서, 작업자가 직접 로봇을 이동시키거나 여러 대를 동시에 운용할 수 있는 유연한 생산 체계를 구축할 수 있다.

박 대표는 "로봇이 한 자리에 고정된 것이 아니라 필요한 곳으로 이동해 작업하는 구조가 핵심"이라며 "현장에서는 인력 부족 문제를 해결하면서도 생산성을 유지할 수 있는 솔루션으로 평가받고 있다"고 설명했다.

머신텐딩 역시 신규 성장 축으로 부상하고 있다. 공작기계에 소재를 투입하고 완성품을 꺼내는 반복 작업을 자동화하는 솔루션으로, 인력난이 심화되는 제조업에서 수요가 빠르게 증가하고 있다. 뉴로메카는 이를 템플릿 형태로 표준화해 파트너사를 통해 확산시키는 전략을 취하고 있다.

사업 구조 전환 효과는 실적 개선으로 이어질 전망이다. 뉴로메카는 지난해 업황 둔화 영향으로 성장세가 주춤했지만, 올해는 도메인 특화 솔루션 확대를 기반으로 반등을 기대하고 있다.

박 대표는 "지난해에는 매출이 다소 부진했지만, 올해는 시장 문의가 크게 늘면서 분위기가 확실히 달라졌다"며 "역대 최대 매출 달성을 목표로 하고 있으며, 손익 역시 전년 대비 개선될 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 뉴로메카의 용접로봇 'OPTi3'과 휴머노이드 'EIR'이 전시돼 있다. 2026.04.16 nylee54@newspim.com

◆ 포스코 협업·피지컬 AI 병행…글로벌 확장·수익성 개선

대형 고객사와의 협업 확대도 핵심 성장 축이다. 뉴로메카는 포스코를 포함한 철강 분야 자동화 프로젝트를 수행하며 기술력을 검증받고 있다. 과거 셀 단위 일부 공정 자동화에 머물렀던 수준에서, 현재는 생산 라인 단위까지 자동화가 가능한 단계로 고도화되고 있다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "철강 자동화 도메인에 대한 이해와 노하우가 축적되면서 적용 범위가 점차 확대되고 있다"며 "예전에는 셀 단위 일부 자동화였다면 지금은 라인 단위 자동화까지 가능해졌다"고 말했다. 이어 "하반기 이후에는 공장 전체 스케일의 자동화까지 적용 범위를 넓히는 방향으로 준비하고 있다"고 덧붙였다.

뉴로메카는 2024년 포스코와 공동연구소(Co-Lab)를 설립하고 자동화 기술 고도화를 위한 공동 연구를 진행하며 협력 기반을 강화해왔다. 철강 공정은 고온·고위험 환경이 요구되는 만큼, 이러한 프로젝트 경험은 다양한 산업 현장에서 활용 가능한 기술 신뢰도를 확보했다는 점에서 의미가 있다.

최근 포스코그룹이 로봇 자동화 및 AI 전환을 위한 투자를 확대하고 있는 점도 긍정적이다. 뉴로메카 역시 해당 투자 포트폴리오에 포함된 기업으로, 그룹 차원의 자동화 전략과 맞물려 협업 확대와 사업 기회가 확대되는 구조다.

해외 시장 확대 전략도 속도를 내고 있다. 뉴로메카는 미국 시장을 중심으로 용접 및 자동화 솔루션 공급을 확대할 계획이다. 박 대표는 "해외에서는 로봇 단품보다 국내에서 검증된 용접·머신텐딩 솔루션 수요가 더 크다"며 "올해는 미국 시장을 중심으로 본격적인 확장에 나설 것"이라고 밝혔다.

뉴로메카는 중장기 성장 전략으로 '피지컬 AI'를 제시하고 있다. 이는 AI가 실제 물리 환경에서 로봇을 통해 작업을 수행하는 기술로, 향후 제조업 자동화의 핵심으로 꼽힌다. 다만 시장에서 휴머노이드 상용화가 2~3년 이후로 예상되는 가운데, 뉴로메카는 현재 산업 현장에서 즉시 적용 가능한 자동화 영역부터 단계적으로 확대하는 전략을 취하고 있다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "피지컬 AI는 먼 미래 기술이 아니라 지금 적용 가능한 영역부터 확장하는 것이 중요하다"며 "상반기에는 실증을 통해 기술 적용 가능성을 검증하고 있으며, 하반기에는 실제 생산 현장에서 적용된 결과가 나오는 단계로 넘어갈 것"이라고 말했다.

이와 함께 핵심 부품 내재화도 병행하고 있다. 뉴로메카는 모터, 감속기, 제어기 등 주요 부품을 자체 개발하며 기술 경쟁력을 강화하고 있다. 박 대표는 "협동로봇용 액추에이터는 이미 100% 내재화됐으며, 휴머노이드용 감속기 액추에이터도 올해 말 개발 완료를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

내재화는 단순한 기술 확보를 넘어 원가 구조 개선과 직결되는 요소다. 자체 모터와 감속기를 적용할 경우 외부 부품 의존도를 낮출 수 있어 제조 단가를 절감할 수 있고, 공급 안정성 확보 측면에서도 경쟁력이 높아진다. 박 대표는 "모터와 감속기를 직접 개발해 적용하면 원가 경쟁력이 크게 올라간다"며 "향후 감속기 투자가 확대되면 수익성 개선 효과도 본격화될 것"이라고 설명했다.

nylee54@newspim.com