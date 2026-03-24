뉴로메카, 시마즈코리아와 정밀 분석·시험 로봇자동화 MOU 체결

인터배터리서 인장시험기 자동화 솔루션 첫 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = AI·로봇자동화 전문기업 뉴로메카는 글로벌 정밀 분석·시험기기 기업 시마즈의 한국법인 시마즈 사이언티픽 코리아와 정밀 분석 및 재료 시험 분야 로봇자동화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 뉴로메카의 독보적인 로봇 제어 플랫폼 기술과 1875년 설립 이후 150년 이상 글로벌 분석 및 측정기기 시장을 선도해 온 시마즈의 정밀 측정 시험기기 인프라를 결합해 차세대 로봇자동화 솔루션을 구축하고자 추진됐다. 시마즈는 150년 넘는 시간 동안 과학기술을 통한 사회 공헌이라는 경영 이념을 바탕으로 분석기기 분야에서 세계 최고의 권위를 쌓아온 글로벌 기업이다.

특히 시마즈는 지난 2002년 노벨 화학상 수상자를 배출할 만큼 차별화된 원천 기술을 보유하고 있으며, 액체크로마토그래프(HPLC), 질량분석계(MS), 재료시험기 및 각종 측정기 분야에서 전 세계 연구자들에게 절대적인 신뢰를 받고 있다.

뉴로메카 박종훈 대표((왼쪽)과 시마즈 사이언티픽 코리아의 야마다 다케시 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴로메카]

양사는 최근 개최된 인터배터리 2026 전시회에서 공동 개발한 인장시험기 로봇자동화 시스템을 성공적으로 공개하며 업계의 주목을 받았다. 해당 솔루션은 인장시험기에 로봇을 통합해 시편(Sample) 공급, 시험, 결과 처리까지 전 과정을 자동화한 것이 특징이다.

또한 양사는 이번 MOU를 통해 인터배터리에서 선보인 인장시험기 자동화 솔루션의 상용화를 가속화하고, 정밀 분석기기 전 영역으로 로봇자동화 적용 범위를 확대할 계획이다. 이를 통해 높은 정밀도가 요구되는 실험실 및 품질관리(QC) 환경에서 인적 오류를 최소화하고 연구 효율성을 극대화하는 측정·시험기 로봇 자동화 플랫폼을 선보일 방침이다.

뉴로메카 관계자는 "세계 최고 수준의 신뢰성을 보유한 시마즈의 분석·시험 장비와 뉴로메카의 로봇자동화 기술력이 만남으로써, 단순 제조를 넘어 연구 및 시험 현장의 패러다임을 바꿀 기회를 얻었다"며 "소재·부품·장비 등 전 산업군에서 필수적인 인장시험 및 측정 공정의 자동화를 통해 실질적인 비즈니스 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.

시마즈코리아 측 또한 "뉴로메카와의 공동 개발을 통해 자사의 'Excellence in Science' 가치를 고객 실험실에서 보다 스마트하게 구현하게 됐다"며 "양사의 강점을 결합해 글로벌 수준의 로봇자동화 경쟁력을 확보하고 연구 현장의 디지털 전환(DX)을 선도하겠다"고 화답했다.

한편 뉴로메카는 이번 협약을 기점으로 로봇 시스템 비즈니스 부문의 포트폴리오를 실험실 및 품질 검사 영역으로 본격 확장하며, 고부가가치 로봇자동화 시장 공략에 사업확장을 본격화할 계획이다.

nylee54@newspim.com