한국거래소 "오는 23일까지 삼천당제약 불성실공시법인 여부 결정"

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"외부 전문가로 구성된 공시위원회에서 심의"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 삼천당제약에 대해 공시위원회 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정 여부를 결정할 예정이다. 불성실공시법인 지정 여부 결정 시한은 오는 23일이다.

거래소는 16일 보도자료를 통해 "본 소는 지난달 31일 삼천당제약에 대해 공시 불이행 사유로 불성실공시법인 지정을 예고한 바 있다"며 "외부 전문가로 구성된 공시위원회에서 위반의 동기 및 위반의 중요성 등을 고려해 심의할 예정"이라고 전했다.

거래소는 그러면서 "불성실공시법인 지정 여부 및 제재 수준에 대해서는 해당 공시위원회에서 심의 후 결정할 사항이므로, 현재 정해진 바가 없다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 서울 서초구에 위치한 삼천당제약 본사. 2026.04.06 kunjoo@newspim.com

앞서 거래소는 지난달 31일 '영업실적 등에 대한 전망 또는 예측 공정공시 미이행'으로 삼천당제약에 대한 불성실공시법인 지정 예고를 공시했다.

거래소는 삼천당제약이 지난달 6일 영업실적 등에 대한 내용을 보도자료로만 배포하고 정식 공시를 하지 않았다고 지적했다.

최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매가 1일간 정지될 수 있다. 누계 벌점이 15점 이상이 될 때는 상장 적격성 실질 심사 대상이 될 수 있다.

rkgml925@newspim.com