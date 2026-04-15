삼천당제약, 'S-PASS' 특허 직접 확보…권리 이전 절차 착수

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼천당제약은 경구용 세마글루타이드·리라글루타이드·인슐린 등에 적용되는 핵심 플랫폼 기술 'S-PASS(경구제형 전환 기술)' 특허권을 이전받아 취득하기로 했다고 15일 밝혔다.

그간 삼천당제약은 글로벌 오리지널 제약사의 견제를 피하기 위해 대만 업체 서밋바이오테크를 출원인으로 내세워 왔다는 입장이다. 회사는 2018년 서밋바이오테크와 체결한 포괄적 연구용역 계약에 따라 해당 특허를 서밋바이오테크 명의로 출원했으나, 연구개발 비용은 전액 부담하고 지식재산권 등 모든 권리는 삼천당제약에 귀속되는 구조였다.

삼천당제약 로고. [사진=삼천당제약]

최근 S-PASS 특허권 보유를 둘러싼 의혹이 제기되자, 전인석 대표이사는 지난 6일 기자간담회에서 미국 식품의약국(FDA) 제출 서류를 제시하며 해당 기술이 회사 보유 특허임을 밝힌 바 있다.

삼천당제약은 이에 따라 서밋바이오테크 명의로 출원된 특허권을 이전받고, 현재 진행 중인 특허협력조약(PCT)에 따른 국제특허 출원인도 자사로 변경하기로 했다. 양사 간 특허 양수도 계약은 지난 14일 체결됐으며, 중국 국가지식산권국(CNIPA)에 대한 PCT 출원인 변경 신청도 완료된 상태로 행정 절차만 남겨두고 있다.

회사 관계자는 "전략적으로 숨겨왔던 출원인이 공개되면서 더 이상 대만 업체를 내세울 이유가 없어졌다"며 "기술력에 대한 의혹을 해소하고 사실관계를 명확히 하기 위해 특허권 이전을 결정했다"고 설명했다.

sykim@newspim.com