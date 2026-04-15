부산서 다시 하정우 거론한 정청래…전재수에 "하정우 좋아합니까"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정청래 "하정우가 전 후보 후배냐" 질문

전재수 "고등학교 6년 후배...부산 북구 사람 맞다"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보로 하정우 청와대 AI미래기획 수석을 띄우기 위한 분위기 조성에 나섰다.

6·3 지방선거를 앞두고 15일 부산을 찾은 정 대표는 부산 현장 최고위 회의 말미에 마이크를 잡고 옆자리에 앉은 전재수 부산시장 후보에게 하 수석에 대한 질문을 연이어 던졌다.

정청래 더불어민주당 대표와 6·3 지방선거 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원 [사진=뉴스핌 DB]

정 대표는 전 후보에게 "요즘 하정우, 하정우 하는데 전 후보의 후배냐?"라고 묻자, 전 후보는 "고등학교 6년 후배다. 우리 고교에 이렇게 걸출한 인물이 있는 줄 몰랐다."고 답했다.

정 대표는 "전재수가 뛰어난지, 하정우가 뛰어난지 모르지만 (하 수석이) 이곳 북구에서 초중고를 나왔냐?"고 질문했다.

전 후보는 하 수석이 부산 사상초·사상중·구덕고를 졸업한 이력을 언급하며 "지금은 사상구지만 저희가 학교 다닐 땐 북구였다. 북구가 팽창하다 보니 사상구가 분구된 것이니 (하 수석은) 북구 사람이라고 할 수 있다."고 말했다.

정 대표는 이어 "전 의원께 묻겠다. 하 수석을 좋아하느냐?"라고 물었고, 전 후보는 "저한테 자꾸 물어보나. 사랑합니다. 아주 사랑합니다. 사랑한다고 해서 (국회의원 보궐 선거에) 출마하라는 얘기는 아니다."라고 답했다.

이에 정 대표는 "(전 의원의 사랑을 하 수석) 본인도 느낄 수 있을 것"이라고 했다.

같은 날 정 대표는 기자들과 만난 자리에서 "한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구 만덕2동에 전입신고를 했다는 데 어떻게 대응할 예정이냐?"는 질문에 대해 "여러분의 예상이 크게 빗나가지 않을 매우 훌륭하고 인기가 매우 좋은 후보를 준비해서 선보일 수 있을 것."이라고 말하기도 했다.

특정인을 거론하지는 않았지만 '예상이 크게 빗나가지 않을 후보'라고 말한 점에서 하 수석을 염두에 둔 것으로 관측된다.

하정우 청와대 AI미래기획 수석비서관. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 정청래 "하정우, 당에서 그만큼 필요한 인재"...지도부 직접 접촉도

정 대표는 지난 8일에도 하 수석의 부산 북구 갑 출마와 관련해 "당에서 공식적으로 출마를 요청할 날이 조만간 있을 것."이라고 말했다.

다음 날인 9일 이재명 대통령은 국민경제자문회의에서 하 수석을 향해 "할 일도 많은데 작업 들어온다고 넘어가면 안 된다."고 하면서 반대 입장을 드러냈다.

그러자 정 대표는 "당의 그런 요청에 넘어가지 말라고 농담으로 말씀하셨나?"라며 "당에서 그만큼 더 필요한 인재라고 생각한다."고 받아쳤다.

이 대통령과 정 대표의 언급 외에 민주당 지도부는 직접 하 수석과 접촉하며 전초 작업에 착수한 상태다.

조승래 민주당 사무총장은 지난 12일 국회에서 연 기자 간담회에서 '이연희 전략기획위원장이 언론 인터뷰에서 하 수석의 출마 가능성이 8부 능선을 넘었다고 했다.'는 질문에 "과거보다 진전된 상황은 맞다."고 말했다.

같은 자리에서 이연희 위원장도 "(하 수석을) 사무총장과 중진 의원들이 만났고, 이번 주 정청래 대표도 만나 출마를 요청할 계획."이라며 "(하 수석이) 처음에 완강하게 고사했는데 접촉 과정에서 수용성이 넓어졌다는 얘기를 들었다. 대표가 요청하면 큰 결단이 있지 않을까 기대한다."고 했다.

강준현 수석대변인은 지난 13일 최고위원회의 후 브리핑에서 "조승래 사무총장이 하 수석 (접촉을) 적극적으로 한 것은 사실."이라고 밝혔다. 다만 정 대표와 하 수석의 만남 시점에 대해서는 "이번 주 며칠이 될지 모르겠다."고 했다.

하 수석은 지난 14일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "저는 (청와대에) 남는 걸로 결정할 것."이라고 밝혔다.

다만 "대통령이 생각하는 국익은 다를 수 있기 때문에 제가 스스로 결정하는 것은 아니고 의사를 여쭙는 것."이라며 "대통령이 네가 결정해라 할 수도 있는 것이고 어떤 게 가장 국가의 이익에 부합하는지를 통해서 결정할 것."이라며 출마 여지를 남겼다.

chogiza@newspim.com