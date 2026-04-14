시세차익 20억 '오티에르 반포' 1순위 청약 흥행…평균 '710대 1'

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43가구 모집에 3만540건 접수

전용 59㎡B 타입 최고 인기

올 7월 입주 앞둬

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 포스코이앤씨의 하이엔드 주거 브랜드 '오티에르'가 강남권 첫 사업지에서 1순위 청약을 성공적으로 마무리했다.

오티에르 반포 투시도 [자료=포스코이앤씨]

14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전일 진행된 오티에르 반포 1순위 해당지역 청약 접수 결과, 특별공급 물량을 제외한 43가구 모집에 총 3만540건이 몰렸다. 평균 경쟁률은 710.2대 1로 모든 주택형이 마감됐다.

경쟁이 가장 치열했던 평형은 전용 59㎡ B타입이다. 15가구 모집에 1만7713건의 통장이 접수돼 1180.8대 1이라는 최고 경쟁률을 썼다. 전용 59㎡ A타입과 전용 84㎡ A타입 역시 각각 939.6대 1, 769.2대 1의 경쟁률을 보이며 뜨거운 열기를 입증했다.

잠원동 59-10번지 일원 신반포21차를 재건축한 이 단지는 지하 4층~지상 20층, 총 251가구 규모다. 일반분양은 86가구(특별공급 43가구, 일반공급 43가구)였다. 3.3㎡당 평균 분양가는 약 7840만원으로 책정됐다. 전용 84㎡(11가구) 기준 25억1500만원~27억5600만원 선이다.

분양가상한제가 적용돼 국평 기준 인근 시세보다 20억원가량 저렴하다. 바로 맞은편 '반포자이' 84㎡는 지난달 9일 51억원(8층)에 손바뀜했다. 단지 길건너에 위치한 '신반포자이' 59㎡ 지난달 39억8000원(14층)에 거래됐다.

당첨자 발표는 오는 21일이다. 정당계약은 5월 6일부터 8일까지 사흘간 이뤄질 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com