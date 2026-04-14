르노코리아 "2029년까지 매년 전동화"…부산 전기차·SDV 로드맵 가동

내년 SDV·2028년 부산 EV 생산…"韓 미래차 허브로 도약"

AI 기반 AIDV까지 확장…"현대차·기아 대안 될 차 만들 것"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 '오로라 프로젝트' 이후의 다음 성장축으로 전동화와 소프트웨어, 부산공장 고도화, 협력 생태계 재편을 동시에 꺼내 들었다.

단순히 신차 몇 종을 추가하는 수준이 아니라 한국을 르노그룹의 유럽 외 전략 거점이자 D·E 세그먼트 허브로 키우겠다는 구상이다.

니콜라 파리 르노코리아 사장이 14일 서울 그랜드 하얏트서 열린 기자 간담회에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

니콜라 파리 르노코리아 사장은 14일 한국 부임 후 첫 기자간담회에서 "르노코리아는 퓨처레디 전략 아래 2028년 부산공장에서 르노의 차세대 전기차 생산, 그리고 2027년 SDV 출시 및 AIDV로의 도약을 준비하고 있다"며 "한국에서 미래 모빌리티 혁신을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

이날 르노코리아가 제시한 청사진의 핵심은 분명했다. 2027년 첫 소프트웨어 정의 차량(SDV)를 선보이고, 2028년부터는 부산공장에서 차세대 르노 브랜드 전기차를 생산한다.

여기에 2029년까지 매년 1대 이상의 새로운 전동화 모델을 국내 시장에 내놓으며, 순수전기차와 하이브리드 E-Tech를 두 축으로 전동화 전환을 이어가겠다는 계획이다.

파리 사장은 자신의 경영 목표를 세 가지로 정리했다. 그는 "첫 번째로는 르노코리아의 경쟁력 강화, 두 번째로는 성공 스토리에서 지속 가능한 시스템으로 전환하는 것, 세 번째로는 탁월한 운영성"이라고 말했다.

그 중심에는 부산공장이 있다. 파리 사장은 "부산공장의 성장 기회는 명확하다"며 "르노코리아가 D·E 세그먼트의 글로벌 허브로 포지셔닝할 것이기 때문에 앞으로 계속 발전할 여력이 남아 있다"고 말했다.

이어 "최우선순위는 르노그룹의 온전한 전기차를 부산에서 생산하는 데 집중하는 것"이라며 "파트너사들과 협력해 경쟁력을 강화하고, 그 결과로 볼륨을 성장시킬 방안을 지속적으로 도모하겠다"고 했다.

르노코리아 니콜라 파리 사장(왼쪽), 최성규 연구개발 고문이 14일 열린 기자간담회서 질의응답을 진행하고 있다. [사진=르노코리아]

르노코리아가 내세운 또 다른 키워드는 '속도'다. 르노그룹 목표에 맞춰 콘셉트 결정부터 양산까지 신차 개발 기간을 2년 이내로 줄이겠다는 계획이다.

그러나 파리 사장은 속도전이 곧 품질 저하를 뜻하는 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 "품질은 저희의 가장 최우선 순위의 자산"이라며 "품질의 위험이 되는 그 어떤 상황이나 과정도 용납하지 않을 예정"이라고 말했다.

그러면서 유럽 내에서 그룹 내부 기술 자립 비중이 높다면, 한국에서는 파트너사와 협업을 통해 기존 시장 기술을 빠르게 스케일업하고 최적화하는 방식이 더 유효하다고 설명했다.

협력 생태계 구축도 여러 차례 강조됐다. 파리 사장은 "저희 혼자서는 절대로 성공할 수 없다고 생각한다"며 "투자 유인 전략의 성공을 위해서는 협력사들과의 협업이 절대적으로 중요하다"고 말했다.

특히 SDV 이후 인공지능 정의차량(AIDV)로 이어지는 소프트웨어 전환 구상은 이날 발표의 가장 미래지향적인 대목이었다. 파리 사장은 "SDV에서 AIDV로의 전환은 하드웨어에 국한되는 문제가 아니라 소프트웨어 전략으로 봐주는 게 맞다"며 "하드웨어적인 변화는 전혀 없을 것"이라고 설명했다.

르노코리아 필랑트. [사진=이찬우 기자]

한국 시장을 바라보는 파리 사장의 인식도 분명했다. 그는 "한국 고객들이 최신 기술과 디자인의 트렌디함에 상당히 민감하고 수준이 높다"며 "이런 특성 때문에 한국 자동차 시장이 전 세계적으로 더 유니크한 포지션을 갖게 된 것 같다"고 평가했다.

이어 르노코리아에 대해서는 "프로페셔널리즘, 헌신, 실행력"이라고 규정했다. 부산공장이 단일 라인에서 3개 플랫폼, 37개 차종을 혼류 생산할 수 있는 유연성을 갖췄다는 점도 이 같은 평가의 근거로 제시했다. 결국 한국 시장을 까다롭지만, 그만큼 미래차 경쟁력을 검증하고 키우기에 적합한 시장으로 보고 있다는 의미다.

전동화 로드맵은 속도 조절형이다. 르노코리아는 2028년 부산 생산 르노 브랜드 전기차를 명확한 목표로 제시했지만, 그 전까지는 하이브리드가 주력 볼륨 모델 역할을 맡을 가능성이 크다.

르노코리아 그랑콜레오스. [사진=르노코리아]

파리 사장은 "가장 먼저 공고화된 계획은 르노 브랜드의 전기차를 2028년에 부산에서 생산해 출시하는 것"이라면서도 "모든 에너지와 총력을 집중해서 하이브리드 차량을 우선 메인 세그먼트로 해서 주요 볼륨을 달성할 수 있도록 우선순위를 만들었다"고 말했다.

중국 브랜드 공세와 현대차·기아의 압도적 시장 지배 속에서 르노코리아가 살아남을 수 있겠느냐는 질문에 대해서도 파리 사장은 정면 돌파를 택했다. 그는 "중국 브랜드가 공격적인 가격 정책을 펼치고 있는 것도 사실이지만, 125년 동안 축적해온 브랜드 정체성과 네트워크, 고객 신뢰도를 바탕으로 차별화된 전략을 펼치겠다"고 말했다.

이어 "신기술과 빠른 타임 투 마켓, 한국 내 로컬 전기차 생산 생태계가 저희를 한 단계 다른 성공으로 이끌 것"이라고 자신했다. 필랑트에 대해서는 "현대차·기아차의 대체가 될 수 있는 SUV 차량을 선보였다"고 평가하며 자신감을 숨기지 않았다.

마지막으로 파리 사장은 "모든 소비자들이 현대차·기아 모델 대신 르노 브랜드 차량을 구매했다는 것이 자연스러울 수 있는 차량을 보이도록 하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com