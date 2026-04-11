김산 무안군수 예비후보, 선거사무소 개소…"무안 대전환 완성"

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7대 비전 제시·허위·비방 무관용 대응 천명

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군수 선거에 나선 김산 예비후보가 11일 선거사무소 개소식을 열고 3선 도전에 나섰다.

김 예비후보는 '대한민국 서남권의 중심, 무안'을 비전으로 제시하며 "연속성 있는 행정으로 무안의 대전환을 완성하겠다"고 밝혔다.

그는 "지난 8년은 무안의 기초를 다지고 도약을 준비한 시간이었다"며 "도청 소재지인 남악의 위상을 지키고 무안을 전남의 중심을 넘어 서남권 핵심 거점 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김산 무안군수 예비후보 선거사무소 개소식. 2026.04.11 ej7648@newspim.com

김 후보는 구체적 실천과제로 ▲전남·광주 행정통합에 따른 남악 주청사 사수 ▲광주 군공항 이전의 군민 중심 해결 ▲재생에너지 이익 공유를 통한 '무안형 기본소득' 도입 ▲첨단농업 및 K-푸드 선도 도시 육성 등 7대 비전을 제시했다.

특히 그는 "전남광주특별시 주청사는 반드시 지켜야 한다"며 "행정적 위상과 무안의 자부심을 지키는 일에 최선을 다하겠다"고 강조했다. 또 "광주 군공항 이전 문제에서도 일방적 희생은 결코 받아들일 수 없다. 군민 뜻을 최우선으로 협의하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 최근 경선 국면에서 제기된 허위사실과 비방에 대해 강경 대응 의지를 내비쳤다.

그는 "근거 없는 허위사실 유포는 민주주의의 꽃인 선거를 훼손하는 행위"라며 "군민의 판단을 흐리는 가짜뉴스에 대해서는 무관용 원칙으로 민·형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 경고했다.

끝으로 그는 "무안은 멈춰 설 시간이 없다"며 "검증되지 않은 인물이 아닌, 실적과 정책으로 증명된 김산에게 압도적 지지를 보내달라"고 호소했다.

이날 개소식에는 더불어민주당 당원, 지지자, 지역 주민 등 약 500여 명이 참석해 김 후보의 3선 도전을 응원했다. 행사에서는 '무안의 미래를 위한 대전환'을 주제로 지역 발전 구상을 공유하고 지지세 결집을 다짐했다.

ej7648@newspim.com