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"제품군 늘리고, 출시 앞당기고"...생활용품업계는 이미 여름

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AI 핵심 요약

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  • 생활용품 업계가 14일 쿨링 생리대 등 하절기 제품 라인업을 확대했다.
  • 깨끗한나라는 반려동물용 쿨링미스트를 추가하고 유한킴벌리는 출시를 4월로 앞당겼다.
  • 기후 변화로 기온 상승하며 쿨링 제품 수요가 급증해 대응을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유한킴벌리, 좋은느낌 썸머에디션 한달 조기 출시
깨끗한나라, 반려동물 전용 쿨링 제품으로 라인업 확장
업계 관계자 "기온 상승 지속...쿨링 제품 수요 급증"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 쿨링 생리대와 물티슈 등 하절기 특화 제품이 올해에도 생활용품 업계의 주요 화두로 떠오를 전망이다. 주요 업체들은 관련 제품군을 잇달아 확대하고 있으며, 유한킴벌리는 출시 시기를 한 달가량 앞당기는 등 대응에 속도를 내고 있다.

업계에서는 최근 이상기후 심화로 여름철 체감 온도가 높아지면서 쿨링 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다고 분석한다. 이에 따라 기업들도 계절성 수요에 선제적으로 대응하기 위한 제품 전략을 강화하는 모습이다.

◆ 라인업 확장·조기 출시까지...하절기 라인업 강화 나선 업계

14일 업계에 따르면 쿨링 제품 라인업을 강화하려는 움직임이 포착된다. 각 업체들은 제품 라인업을 확장함과 동시에 출시 시기를 앞당기고 있다. 업계에서는 기후 변화로 여름철 기온이 상승하다 보니 쿨링 기능이 포함된 제품에 대한 고객 수요가 늘었다고 설명한다.

유한킴벌리 '좋은느낌 썸머에디션' [사진=유한킴벌리]

깨끗한나라는 지난해 총 3종(보송이 썸머 아기기저귀, 쿨링타올, 쿨링생리대)의 쿨링 제품을 판매했는데, 올해는 여기에 반려동물용품 포포몽 쿨링미스트를 추가한다는 방침이다. 깨끗한나라 관계자는 "쿨링미스트는 피부가 얇고 예민한 반려동물을 위해 자극적인 멘톨과 알코올을 완전히 배제하고 자연 유래 냉감 소재인 아이슬란드 이끼 추출물을 5000ppm 담아 저자극이면서도 피부 진정과 수분 보충 효과를 제공한다"고 말했다.

유한킴벌리도 쿨링 제품 라인업 확장에 열을 올리고 있다. 유한킴벌리는 지난 2024년에는 좋은느낌 썸머에디션을, 작년에는 화이트 스테이쿨을 선보인 바 있다.

올해는 좋은느낌 썸머에디션에는 특대형 오버나이트를 신규 출시했고, 화이트 스테이쿨에서는 특대형 오버나이트와 함께 수퍼롱 오버나이트, 팬티라이너를 새롭게 선보였다. 특히 유한킴벌리는 기존 5월이었던 좋은느낌 썸머에디션 출시 시기를 4월로 한달 앞당겼다.

유한킴벌리 관계자는 "좋은느낌 썸머에디션은 지난 2024년부터, 화이트 스테이쿨은 2025년부터 운영해 오고 있다"며 "올해는 대중화 추세를 고려해 라인업을 강화했다"고 전했다.

◆ "5월부터 더워요"...기온 상승 지속되며 쿨링 제품 수요 급증

이처럼 생활용품업계에서 잇달아 하절기 제품군을 강화하는 것은 기후 변화로 인해 관련 수요가 급증했기 때문으로 분석된다. 기상청의 2026년 연 기후전망 발표에 의하면 올해 평균기온은 평년(12.3~12.7℃)보다 높을 확률이 70%로, 최근 3년의 기록적 기온 상승 기조가 이어질 것으로 예측된다.

유한킴벌리 관계자는 "에어컨, 선풍기가 여름 필수품이듯 위생용품도 여름 시즌 아이템이 트렌드로 자리매김하고 있다"며 "여름을 겨냥한 제품은 더욱 다변화될 것으로 전망되고, 기후변화는 이를 더 가속화할 것"이라고 설명했다.

깨끗한나라 관계자도 "폭염 장기화로 체감온도가 상승하며 여름이 길어지고 있다"며 "이에 소비자는 단순 위생을 넘어 체온과 쾌적함을 관리하는 제품을 찾고 있다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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