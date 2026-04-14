전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

은값 조정에 공급 숨통…은행권, 6개월 만에 '실버바' 판매 재개

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 은행권이 14일 실버바 판매 정상화 국면에 들어갔다.
  • 신한은행이 5월부터 판매 재개하며 주요 은행들도 검토 중이다.
  • 은값 조정으로 수급 안정화됐으나 투자 수요 반등 조짐 보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신한은행 5월 재개…KB·우리·농협도 시점 조율
온스당 120달러→70달러대 조정…수급 완화에 '숨통'
은통장 잔액은 이달 반등..."변동성 주의해야"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 공급난에 막혔던 실버바 판매가 정상화 국면에 들어섰다. 지난해 말 급등했던 은값이 조정 국면에 접어들며 수급이 완화된 영향이다. 내달 신한은행이 판매를 재개하는 가운데 KB국민은행·우리은행·NH농협은행 등 주요 시중은행들도 재개 시점을 조율 중이다.

14일 은행권에 따르면 신한은행은 오는 5월부터 실버바 판매를 재개한다. 지난해 10월 말 공급난으로 판매를 중단한 이후 약 7개월 만이다.

한국조폐공사와 한국금거래소 등 공급처의 수급이 점차 정상화된 데 따른 것이다. 실버바를 취급하는 KB국민은행·우리은행·NH농협은행도 판매 재개를 검토하고 있다.

관련해 우리은행은 실버바 판매 중단 시기를 오는 6월 30일까지로 공지한 바 있으며, KB국민은행과 NH농협은행은 재개 시점을 놓고 논의 중이다. 특별한 변수가 없을 경우 올 하반기 중 은행권 전반의 실버바 판매가 정상화될 것으로 예상된다.

서울 종로구 귀금속점에 진열된 골드바와 실버바의 모습 [사진=뉴스핌]

앞서 지난해 10월 말 은행권은 한국조폐공사와 한국금거래소 등 공급처의 물량 부족으로 실버바 판매를 전면 중단했다. 당시 은값 급등으로 매수 수요가 폭증하면서 공급 차질이 빚어진 영향이다.

실제 국제 은값은 지난해 가파른 상승세를 보였다. 2025년 1월 온스당 30달러 수준이던 은값은 같은 해 7월 40달러를 돌파한 데 이어 12월에는 60달러대까지 상승했다. 이후 올해 1월 120달러 수준의 사상 최고치를 기록한 뒤 2~3월 조정을 거쳐 최근에는 70달러대 중후반에서 등락을 이어가고 있다.

은값 급등세가 꺾이면서 시장 과열 양상도 완화되는 모습이다. 가격 상승 기대에 몰렸던 투자 수요가 일부 진정되며 공급 부담이 줄었고, 이에 따라 실버바 수급도 점차 안정화되고 있다.

다만 최근 주춤하던 은 투자 수요는 이달 들어 반등하는 양상이다. 신한은행의 은통장 '실버리슈' 잔액은 이달 13일 기준 3047억원으로, 지난 3월 말(2881억원) 대비 열흘여 만에 166억원 증가했다.

실버리슈 잔액은 지난해 1월 477억원에서 같은 해 9월 1052억원, 12월 2410억원으로 빠르게 늘었다. 이후 올해 1월 4458억원으로 정점을 찍은 뒤 2월 3435억원, 3월 2881억원으로 감소세를 보였으나 4월 들어 다시 증가 전환됐다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 2026.04.14 romeok@newspim.com

금융권에서는 은 가격이 단기 조정을 보였지만, 장기적으로는 상승이 이어질 것으로 보고 있다. 은은 전체 수요의 절반 이상이 태양광·전기차 등 산업용에 사용되며 수요가 빠르게 증가하고 있는 반면 공급은 비탄력적인 구조이기 때문이다. 은 생산의 약 75%가 구리·아연 등 타 금속 채굴 과정에서 부산물로 생산되는 데다 신규 광산 개발에도 상당시간이 소요돼 단기간 내 공급 확대가 쉽지 않다는 분석이다.

다만 변동성에는 유의할 필요가 있다. 산업수요가 높은만큼 경기 변화에 민감하고 금리와 환율 등 거시 변수에도 영향을 크게 받는다. 은행권 한 관계자는 "은은 금보다 경기 민감도가 높고 변동성이 큰 자산인 만큼 안전자산으로만 접근하기보다 경기 상황과 환율 등을 고려해 분할 투자하는 전략이 필요하다"고 조언했다.

romeok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동