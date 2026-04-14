AI·대체식품까지 품는다…CJ제일제당, 미래 먹거리 스타트업 발굴

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최대 3억 투자·사업 협업 기회 제공…오픈이노베이션 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 푸드테크 생태계 확대를 위한 스타트업 육성에 나선다. 식품 산업의 미래 경쟁력 확보를 위해 투자와 협업을 결합한 오픈이노베이션 전략을 강화하는 모습이다.

14일 CJ제일제당은 오픈이노베이션 프로그램 '프론티어랩스 6기' 참가 기업을 모집한다고 밝혔다. AI·로봇 기반 식품 기술, 차세대 K-푸드 브랜드, 유통·마케팅 플랫폼, 대체식품 및 스마트 제조 등 다양한 분야에서 유망 스타트업을 선발할 계획이다. 모집은 5월 5일까지 진행된다.

선발 기업에는 최대 3억 원의 투자금과 함께 CJ제일제당 사업부와의 협업, 사업 실증(PoC), 멘토링, 후속 투자 기회 등이 제공된다. 특히 올해는 15개 투자기관과 협력하는 '프론티어랩스 얼라이언스'를 구축해 스타트업 발굴과 육성 체계를 한층 강화했다.

성과 사례도 이어지고 있다. 1인 피자 브랜드 '고피자'는 CGV 매장 확대와 급식 채널 납품으로 사업을 확장했으며, AI 설문 서비스 '인텔리시아'와 마케팅 솔루션 기업들도 그룹 계열사와 협업을 진행 중이다.

CJ제일제당 측은 "프론티어랩스는 푸드테크 혁신 기업을 발굴하는 핵심 플랫폼"이라며 "유망 스타트업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속 지원할 계획"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com