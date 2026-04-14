교촌, 현대백화점 판교점에 팝업스토어 개설

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5개 계열사 브랜드 참여…순살치킨 3종 국내 첫 선보여

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌에프앤비가 17일부터 26일까지 현대백화점 판교점 지하 1층에서 팝업스토어를 운영한다.

14일 교촌에프앤비에 따르면 이번 팝업스토어는 봄나들이 시즌을 맞아 '블라썸 치크닉'이라는 컨셉으로 기획됐다. 교촌그룹의 지향점인 '우리의 좋은 맛'을 기반으로 한 교촌의 다양한 브랜드들로 고객들이 다채로운 식문화를 경험할 수 있도록 꾸며졌다.

국내 대표 상생 프랜차이즈 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 4월 17일(금)부터 26일(일)까지 10일간 현대백화점 판교점 지하 1층에서 교촌그룹의 핵심 브랜드들을 한자리에서 만날 수 있는 대규모 팝업스토어를 오픈한다. [사진=교촌에프앤비 제공]

행사에는 교촌치킨을 비롯해 수제맥주 '문베어', 전통주 및 장류 '발효공방1991', 소스 회사 'BHNBIO', 식초 및 절임무 '케이앤피푸드' 등 계열사 5개 브랜드가 참여한다.

미국 등에서 인기를 얻은 순살치킨 3종을 국내에 처음 선보이며, 강원도 암반수로 빚은 문베어 수제맥주와 발효공방1991의 프리미엄 막걸리를 페어링으로 제공한다.

현장에서는 치킨과 수제맥주, 막걸리를 맛볼 수 있는 시식·시음 행사가 진행되며, 농심과 협업한 '포테토칩 교촌간장치킨맛' 증정 이벤트 등 다양한 프로모션을 마련했다.

mkyo@newspim.com