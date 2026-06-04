스카이인텔리전스·서울대 AI연구원, 피지컬 AI 공동연구 MOU

로봇 비전·파지 기술 고도화

합성데이터 파이프라인 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디지털 트윈·합성데이터 솔루션 기업 스카이인텔리전스가 서울대학교 AI연구원(AIIS)과 피지컬 AI 기술 고도화를 위한 공동 연구 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

협약의 핵심은 로봇 비전과 파지(把持) 기술 확보다. 양측은 로봇이 시각 정보를 인식해 실제 행동으로 연결하는 비전 기술과 다양한 물체의 위치·자세를 추정해 정밀하게 파지하는 기술을 공동으로 연구한다. 실제 환경에서 적용 가능한 로봇 파지 정확도 및 안정성 향상을 목표로 한다.

스카이인텔리전스는 엔비디아 옴니버스(NVIDIA Omniverse) 기반 디지털 트윈 기술로 실제 사물과 환경을 고정밀 디지털 자산으로 변환하고, 물리 법칙이 반영된 가상 환경에서 산업용 합성데이터(Synthetic Data)를 대량 생산하는 인프라를 보유하고 있다. 이번 협약을 통해 해당 합성데이터 생산 파이프라인을 공동 연구에 제공한다.

스카이인텔리전스 로고. [사진=스카이인텔리전스]

구체적으로는 고정밀 3차원 CAD 모델, 학습·평가용 데이터셋, 데이터 어노테이션(annotation)을 제공해 시뮬레이션-투-리얼(Sim-to-Real) 기술 고도화와 로봇 인지 정확도 향상을 지원한다. 양 기관은 정부 연구과제(R&D) 공동 추진, 인력 교류, 대규모 모델 학습·추론을 위한 서버 자원 확보도 함께 추진하기로 했다.

이재철 스카이인텔리전스 대표는 "피지컬 AI 시대에는 실제 환경을 얼마나 정밀하게 디지털로 구현하고 학습 데이터로 연결할 수 있는지가 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "스카이인텔리전스의 디지털 트윈·합성데이터 기술과 서울대학교 AI연구원의 연구 역량을 결합해 글로벌 수준의 로보틱스 AI 기술 상용화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com