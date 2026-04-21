SKAI, 엔비디아 주관 컨퍼런스서 '디지털 트윈·합성데이터' 단독 발표

디지털 트윈 기반 피지컬 AI 기술 글로벌 검증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 디지털 트윈 및 합성 데이터 솔루션 기업 스카이인텔리전스(SKAI)가 중국 베이징에서 개최된 '인포컴 차이나 2026'에 공식 초청받아 엔비디아 옵니버스 기반 산업용 합성데이터 인프라 기술을 공개했다고 21일 밝혔다.

회사에 따르면 스카이인텔리전스는 엔비디아 옴니버스 기반 디지털 트윈을 산업 적용 수준으로 구현한 대표 파트너로서 공식 초청받아 참여했다. 엔비디아가 추진하는 차세대 디지털 트윈 플랫폼 '옴니버스'는 로봇과 자율 시스템 등 피지컬 AI 구현의 핵심 인프라로 평가받는다.

특히 중국 베이징 국가중심회의센터에서 열린 이번 행사는 '실시간 인공지능: 현대 미디어의 새로운 기반'을 주제로 진행됐다. 모건 마오 스카이인텔리전스 글로벌 CEO는 'SKAI 디지털 트윈: 물리적 세계와 AI 애플리케이션을 연결하는 핵심 허브'를 주제로 단독 세션을 맡아 산업용 피지컬 AI의 패러다임을 바꿀 고정밀 시뮬레이션 기술을 전격 공개했다.

스카이인텔리전스 인포컴 차이나 2026 특별 세션 발표. [사진=스카이인텔리전스]

회사 측은 디지털 트윈을 통해 실제 제품과 환경을 고정밀 디지털 자산으로 변환하고, 이를 물리 법칙이 반영된 시뮬레이션 환경에서 운용함으로써 AI 학습에 필수적인 '합성데이터 생산 인프라'를 구축해 온 점을 강조했다.

또한 스카이인텔리전스의 기술은 현실을 가상으로 정밀하게 구현하는 '리얼-투-시뮬레이션'과 가상의 학습 결과를 다시 현실에 적용하는 '시뮬레이션-투-리얼' 구조가 핵심이다. 이 두 방식의 유기적인 결합을 통해 로봇과 자율 시스템은 가상 환경에서 학습한 고도의 데이터를 실제 환경에 정밀하게 투영할 수 있게 된다.

이 과정에서 구축되는 '합성데이터 인프라'는 이번 기술의 핵심으로 꼽힌다. 현실에서 구현하기 어렵거나 막대한 비용이 발생하는 시나리오를 가상 세계에서 무한히 생성할 수 있기 때문이다. 이러한 합성데이터는 산업용 AI 모델의 완성도를 획기적으로 높일 수 있다는 점에서 현지 전문가들의 높은 관심을 끌었다.

이재철 스카이인텔리전스 대표는 "디지털 트윈은 단순한 콘텐츠 제작 기술을 넘어 AI가 현실을 이해하고 학습하기 위한 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"며 "엔비디아 옴니버스 기반의 고정밀 시뮬레이션 환경을 통해 물리 세계와 AI를 연결하는 데이터 파이프라인의 글로벌 기술 검증을 마친 만큼, 사업화와 시장 확장을 가속화해 합성데이터 인프라 기업으로서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 스카이인텔리전스는 엔비디아 인셉션 프로그램 회원사이자 옴니버스 ISV 생태계 파트너로서 디지털 트윈 기반 3D AI 콘텐츠 자동화 기술을 고도화해 왔다. 회사는 이러한 기술 역량을 바탕으로 현실 세계와 시뮬레이션을 연결하는 데이터 파이프라인을 더욱 공고히 구축하고, 향후 로보틱스 및 피지컬 AI 시장에서 요구되는 합성데이터 인프라 영역으로 사업 확장을 가속화할 계획이다.

nylee54@newspim.com