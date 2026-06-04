한패스, 5월 MAU 48만 2000명…전년비 26.5% 증가

5월 총송금건 52만 1000건, 3개월 연속 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스닥 상장 외국인 생활금융플랫폼 기업 한패스는 5월말 기준 월간활성이용자(MAU)가 48만 2000명을 기록해 전년동월대비 26.5% 증가했다고 4일 밝혔다. 월간결제이용자(MAPU)는 20만 5000명으로 전년동월대비 15.8% 늘었다.

MAU는 1월 42만 1000명에서 2월 42만 6000명, 3월 43만 4000명, 4월 46만 6000명, 5월 48만 2000명으로 매월 확대됐다. MAPU도 1월 17만 9000명에서 2월 18만 9000명, 3월 18만 6000명, 4월 19만 7000명, 5월 20만 5000명으로 증가했다. 1월 대비 MAU는 6만명 이상, MAPU는 2만 5000명 이상 늘었다.

월간 총송금건도 증가세를 이어갔다. 3월 46만 7000건에서 4월 47만 5000건, 5월 52만 1000건으로 3개월 연속 증가했다.

한패스 로고. [사진=한패스]

한패스 관계자는 "송금은 외국인 고객이 한패스를 처음 이용하는 출발점이지만, 최근에는 고객 유입과 결제 이용이 함께 확대되며 플랫폼 전반의 사용성이 커지고 있다"며 "외국인 고객의 일상에 더욱 깊이 들어가는 생활금융 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

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