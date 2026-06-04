전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

'건설 팀코리아' 일냈다…4조원 규모 미국 루이지애나 플랜트 사업 수주

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국토부 등 3개 부처와 팀코리아가 4일 미국 루이지애나 FLNG 해양플랜트 1호기 4조원 규모 PPP 사업을 수주했다
  • 이 사업은 국내 자본이 블랙록 펀드에 투자해 금융구조를 지원하고 삼성중공업이 EPC와 25년 운영을 맡는 투자개발형 방식이다
  • 친환경 설계 기술이 적용된 FLNG를 국내에서 제작·조립해 수출함으로써 FLNG 시장 선점과 지역경제 활성화, 에너지 공급망 다변화를 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기업·정부·공공기관 유기적 협력으로 미국 대형 프로젝트 확보
투자개발형(PPP) 수주 모범사례...미국 에너지 시장 진출 마중물

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 우리 건설기업과 정부, 공공기관이 한데 뭉쳐 미국에서 4조원 규모 플랜트 사업 수주에 성공했다. 

특히 이번 사업은 단순도급형이 아닌 국내 건설사들이 미래형 해외건설수주 방향으로 설정하고 있는 투자개발형(PPP) 방식이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

4일 국토교통부에 따르면 국토부와 기후에너지환경부, 해양수산부는 기업, 정부, 공공기관이 함께하는 '팀코리아'가 28억달러(한화 약 4조원) 규모의 '미국 루이지애나 FLNG 해양플랜트 1호기 건설사업'을 수주했다.

FLNG(Floating Liquefied Natural Gas)는 천연가스 액화설비를 탑재한 부유식 해양플랜트로 가스전에서 생산된 천연가스를 액화하고 저장, 하역까지 수행하는 시설이다. 국내 조선소에서 건조한 후 현지에 설치한다. 

[자료=국토부]

이번 사업은 미국 루이지애나주 연안 약 74㎞ 해역에서 연간 약 440만톤 규모의 LNG(액화천연가스)를 생산하는 플랜트를 건설하는 것이다. 총사업비는 48억달러(약 7조원)로 삼성중공업 EPC 사업비는 28억달러(약 4조원)다. 건설기간은 5년이며 건설 후 25년간 운영을 맡아 투자자금을 회수하는 방식으로 추진된다. 

이 프로젝트는 사업을 주도하는 블랙록(세계 최대 글로벌 자산운용사) 펀드에 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 7000만달러(약 1000억원), 녹색펀드 3000만달러(약 450억원), 해양진흥공사 5천만달러(약 750억원)를 각각 투자하고 재무적 투자자로 참여해 금융 구조화를 지원했다. 공사는 삼성중공업이 맡는다. 삼성중공업은 전세계 FLNG 발주 10기 중 6기(3기 가동중, 3기 건조중)를 수주했다. 이번 추가 계약으로 FLNG 시장 선점을 기대하고 있다. 

이번 사업에는 연료 연소 후 배기가스에 포함된 질소산화물을 촉매를 통해 질소와 물로 환원해 배출을 저감하는 선택적 촉매 환원법이 적용된다. 또 버려진 폐열을 회수한 후 스팀과 전기를 생산함으로써 에너지 재사용을 극대화하는 배열회수보일러 등 우리 기업의 친환경 설계 기술이 적용될 예정이다.

이 프로젝트는 기업, 3개 부처, 2개 공공기관이 유기적으로 협력해 우리 기업의 대형 인프라 사업 수주를 이끌었을 뿐 아니라 향후 미국 에너지 인프라 시장 진출 기반을 넓혔다는 점에서도 의미가 크다는 게 국토부의 설명이다. 이번 프로젝트가 금융, 시공, 운영 전 과정을 포함하는 투자개발형 사업이라는 점에서 해외건설이 전통적인 수주 산업에서 고부가가치형 복합 산업으로의 전환을 위한 결정적 계기가 될 것으로 기대된다.

[자료=국토부]

또한 국내에서 해당 플랜트가 제작, 건조, 조립되는 점을 감안할 때 중소·중견 기업의 연쇄적 수주를 통한 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 이와함께 해외 주요 인프라 사업 참여가 건설사업 수주 뿐만 아니라 에너지 공급망 안정성 강화에도 기여할 수 있을 것으로 보인다. 특히 호르무즈 봉쇄로 인한 공급망 불확실성이 커지는 상황에서 해외 인프라 확보를 통한 수입처 다변화, 운송망 강화도 적극적으로 추진할 계획이다.

정부는 "정부 부처와 공공기관들이 '기술력을 기반으로 해외에 진출하는 우리 기업'들의 동반자가 돼 하나의 팀으로 뛸 것"이라며 "이번 협상으로 구축된 글로벌 디벨로퍼와의 파트너십을 토대로 미래 협업 사업들도 적극적으로 발굴해나가길 기대한다"고 말했다. 또한 "해외건설 산업이 양질의 일자리를 제공하는 고부가가치 산업으로 전환될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않을 것이며 특히 해외 에너지, 항만 등 인프라 투자를 확대해 글로벌 공급망 이슈에 대응하기 위한 역량도 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동