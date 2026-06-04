'건설 팀코리아' 일냈다…4조원 규모 미국 루이지애나 플랜트 사업 수주

기업·정부·공공기관 유기적 협력으로 미국 대형 프로젝트 확보

투자개발형(PPP) 수주 모범사례...미국 에너지 시장 진출 마중물

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 우리 건설기업과 정부, 공공기관이 한데 뭉쳐 미국에서 4조원 규모 플랜트 사업 수주에 성공했다.

특히 이번 사업은 단순도급형이 아닌 국내 건설사들이 미래형 해외건설수주 방향으로 설정하고 있는 투자개발형(PPP) 방식이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

4일 국토교통부에 따르면 국토부와 기후에너지환경부, 해양수산부는 기업, 정부, 공공기관이 함께하는 '팀코리아'가 28억달러(한화 약 4조원) 규모의 '미국 루이지애나 FLNG 해양플랜트 1호기 건설사업'을 수주했다.

FLNG(Floating Liquefied Natural Gas)는 천연가스 액화설비를 탑재한 부유식 해양플랜트로 가스전에서 생산된 천연가스를 액화하고 저장, 하역까지 수행하는 시설이다. 국내 조선소에서 건조한 후 현지에 설치한다.

[자료=국토부]

이번 사업은 미국 루이지애나주 연안 약 74㎞ 해역에서 연간 약 440만톤 규모의 LNG(액화천연가스)를 생산하는 플랜트를 건설하는 것이다. 총사업비는 48억달러(약 7조원)로 삼성중공업 EPC 사업비는 28억달러(약 4조원)다. 건설기간은 5년이며 건설 후 25년간 운영을 맡아 투자자금을 회수하는 방식으로 추진된다.

이 프로젝트는 사업을 주도하는 블랙록(세계 최대 글로벌 자산운용사) 펀드에 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 7000만달러(약 1000억원), 녹색펀드 3000만달러(약 450억원), 해양진흥공사 5천만달러(약 750억원)를 각각 투자하고 재무적 투자자로 참여해 금융 구조화를 지원했다. 공사는 삼성중공업이 맡는다. 삼성중공업은 전세계 FLNG 발주 10기 중 6기(3기 가동중, 3기 건조중)를 수주했다. 이번 추가 계약으로 FLNG 시장 선점을 기대하고 있다.

이번 사업에는 연료 연소 후 배기가스에 포함된 질소산화물을 촉매를 통해 질소와 물로 환원해 배출을 저감하는 선택적 촉매 환원법이 적용된다. 또 버려진 폐열을 회수한 후 스팀과 전기를 생산함으로써 에너지 재사용을 극대화하는 배열회수보일러 등 우리 기업의 친환경 설계 기술이 적용될 예정이다.

이 프로젝트는 기업, 3개 부처, 2개 공공기관이 유기적으로 협력해 우리 기업의 대형 인프라 사업 수주를 이끌었을 뿐 아니라 향후 미국 에너지 인프라 시장 진출 기반을 넓혔다는 점에서도 의미가 크다는 게 국토부의 설명이다. 이번 프로젝트가 금융, 시공, 운영 전 과정을 포함하는 투자개발형 사업이라는 점에서 해외건설이 전통적인 수주 산업에서 고부가가치형 복합 산업으로의 전환을 위한 결정적 계기가 될 것으로 기대된다.

[자료=국토부]

또한 국내에서 해당 플랜트가 제작, 건조, 조립되는 점을 감안할 때 중소·중견 기업의 연쇄적 수주를 통한 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 이와함께 해외 주요 인프라 사업 참여가 건설사업 수주 뿐만 아니라 에너지 공급망 안정성 강화에도 기여할 수 있을 것으로 보인다. 특히 호르무즈 봉쇄로 인한 공급망 불확실성이 커지는 상황에서 해외 인프라 확보를 통한 수입처 다변화, 운송망 강화도 적극적으로 추진할 계획이다.

정부는 "정부 부처와 공공기관들이 '기술력을 기반으로 해외에 진출하는 우리 기업'들의 동반자가 돼 하나의 팀으로 뛸 것"이라며 "이번 협상으로 구축된 글로벌 디벨로퍼와의 파트너십을 토대로 미래 협업 사업들도 적극적으로 발굴해나가길 기대한다"고 말했다. 또한 "해외건설 산업이 양질의 일자리를 제공하는 고부가가치 산업으로 전환될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않을 것이며 특히 해외 에너지, 항만 등 인프라 투자를 확대해 글로벌 공급망 이슈에 대응하기 위한 역량도 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

donglee@newspim.com