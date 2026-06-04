대우건설, 장위10구역 '장위 푸르지오 마크원' 6월 분양

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지상 최고 35층 1931가구 매머드급 단지

돌곶이역 역세권·광운대 복합개발 수혜

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설은 이달 중 서울 성북구 장위재정비촉진지구 10구역을 재개발하는 '장위 푸르지오 마크원' 분양에 나선다고 4일 밝혔다.

단지 규모는 지하 5층에서 지상 최고 35층 23개동 총 1931가구로, 이 중 1032가구가 일반에 공급된다. 일반분양은 전용면적 39~114㎡ 등 다양한 평형대로 구성됐으며 특히 5층 이상 로열층 비중이 높아 청약 대기자들의 관심이 모인다.

장위 푸르지오 마크원 주간 투시도 [사진=대우건설]

장위뉴타운은 총 15개 구역에서 3만2000가구 규모의 신흥 주거단지를 조성하는 정비사업이 한창이다. 단지는 6호선 돌곶이역 초역세권 입지로 도심 이동이 용이하며, GTX-C 노선이 지나는 광운대역 복합개발 사업지(약 15만㎡)와도 가까워 간접적인 수혜가 예상된다.

단지 바로 옆에 장위초등학교가 위치하며 다수의 중고교가 도보권에 있다. 아울러 대형 공원인 북서울꿈의숲과 인접해 정주 여건이 우수하다. 견본주택은 동대문구 신설동 일원에 들어선다.

[AI Q&A]

Q1. '장위 푸르지오 마크원'의 공급 규모는 어떻게 되나요?

A. 지하 5층에서 지상 최고 35층 23개동 총 1931가구로 조성되며, 이 가운데 전용면적 39~114㎡ 1032가구가 일반분양으로 나옵니다.

Q2. 이번 일반분양 물량의 가장 큰 특징은 무엇인가요?

A. 올해 상반기 서울 지역 내 최대 규모의 일반분양 물량이며, 재개발 단지임에도 불구하고 물량의 대부분이 5층 이상에 배치되어 있어 좋은 층수에 당첨될 확률이 높습니다.

Q3. 단지 주변 대중교통 인프라는 어떤가요?

A. 지하철 6호선 돌곶이역을 이용할 수 있는 역세권 단지로 서울 중심 업무지구까지 30분 내외로 접근 가능하며, 향후 동북선 경전철 및 GTX-C 노선 확충 등 교통 호재가 대기 중입니다.

Q4. 주변에 예정된 대형 개발 사업이 있나요?

A. 단지 인근 광운대역 일대 15만㎡ 부지에 주거·업무·상업 기능을 갖춘 3100가구 규모의 복합시설을 조성하는 대형 개발 사업이 추진되고 있어 지역 가치 상승이 기대됩니다.

Q5. 교육 환경과 자연 친화적인 여건은 잘 갖춰져 있나요?

A. 단지 바로 옆에 장위초등학교가 있어 도보로 안전하게 통학할 수 있으며, 북서울꿈의숲이 인접해 도심 속에서도 쾌적한 자연환경과 여가 생활을 누릴 수 있습니다.

dosong@newspim.com