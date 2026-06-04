이노테크, 평택 브레인시티에 공장 건

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2027년 3월까지 구축…생산능력 4배 확대·효율 최적화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문기업 이노테크가 경기도 평택 브레인시티 내 신규 부지에 공장을 건립한다고 4일 밝혔다.

신규 공장에는 토지·건물·설비 등을 포함해 약 260억원이 투입되며, 2027년 3월까지 구축될 예정이다. 생산능력 4배 확대와 생산 효율 최적화를 중심으로 진행된다.

이번 투자는 기존 생산시설 가동률 상승과 신규 수주 확대에 대응하기 위한 생산 인프라 확보 차원에서 추진된다. 회사는 신규 공장을 통해 기존 고객사 대응력을 높이는 동시에 신규 고객사 확보에도 나설 방침이다.

평택 브레인 시티 이노테크 신규 공장 조감도. [사진=이노테크]

이노테크 관계자는 "이번 신규 공장은 단순한 생산시설 확대를 넘어 미래 성장 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자"라며 "생산능력 확대와 생산성 효율화를 기반으로 고객 대응력과 제조 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.



이어 "신규 공장 구축 이후에는 생산 안정성, 품질관리, 원가 경쟁력 측면에서 개선 효과가 기대된다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com