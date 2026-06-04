토마토시스템, 흥국화재 'Next Core'에 AI 테스트 자동화 솔루션 공급

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아이큐봇, 정적·동적 테스트 지원

엑스빌더6와 연동해 개발·검증 전 주기 커버

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AI소프트웨어·디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템은 흥국화재해상보험의 차세대 시스템 'Next Core' 구축 사업에 AI 기반 테스트 자동화 솔루션 '아이큐봇(AIQBot)'을 공급했다고 4일 밝혔다.

흥국화재의 'Next Core' 프로젝트는 금융 환경 변화에 대응하기 위한 대규모 디지털 전환 사업이다. 토마토시스템은 이미 UI/UX 개발 플랫폼 '엑스빌더6(eXBuilder6)'를 공급해 시스템 개발을 지원하고 있으며, 이번 아이큐봇 추가 공급으로 개발부터 품질 검증까지 전 주기를 자사 솔루션으로 커버하는 구조가 됐다.

아이큐봇은 코드 작성 시점부터 표준 준수 여부와 소스 구현 상태를 실시간 점검하는 정적 테스트와 AI가 테스트 케이스를 자동 생성해 검증 범위를 넓히는 동적 테스트를 모두 지원한다. 엑스빌더6로 구축된 화면을 즉시 식별·점검하는 연동 구조를 갖추고 있으며, 유지보수 단계에서도 소스 변경을 자동 감지해 수정 부작용을 차단한다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

아이큐봇은 KIDB, 공무원연금공단, 국방전산정보원, 교육부, 한국사회보장정보원 등 금융·공공기관에 적용된 이력이 있다.

조길주 토마토시스템 대표는 "이번 사업은 자사의 UI/UX 플랫폼 역량과 AI 기반 테스트 자동화 기술의 시너지를 입증한 사례"라며 "이번 레퍼런스를 발판으로 금융·공공·기업 시장 전반으로 AI 품질 자동화 사업을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com