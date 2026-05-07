토마토시스템, 전 임직원에 생성형 AI 유료 구독 지원

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템이 7일 전 임직원 대상 생성형 AI 유료 서비스 구독을 지원한다.
- 임직원 비용 부담 없이 AI를 업무 자동화와 문서 최적화 등에 활용한다.
- 조길주 대표는 AI를 필수 도구로 정착시켜 제품 경쟁력을 강화한다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 한기진·박가연 인턴기자 = AI 소프트웨어 및 디지털 헬스케어 기업 토마토시스템은 전 임직원을 대상으로 생성형 인공지능(AI) 유료 서비스 구독을 지원하며 업무 환경의 디지털 전환을 추진한다고 7일 밝혔다.
이번 지원은 임직원들이 비용 부담 및 기능적 제약 없이 고성능 AI 모델을 상시 활용할 수 있는 환경 조성을 위해 결정됐다. 토마토시스템은 ▲업무 자동화 ▲문서 최적화 ▲코드 리뷰 ▲서비스 기획 등 업무 전반에 AI를 도입해 생산성을 높이고, 핵심 인프라로 정착시킨다는 방침이다.
조직 내부의 AI 역량 강화는 제품 경쟁력 즉각적인 제고로 이어지고 있다. 토마토시스템은 현재 주력 솔루션에 AI 기술을 직접 내재화해 고도화하는 작업을 추진 중이다. 솔루션 지능화를 통해 기존 기능을 고도화하고 차별화된 혁신적 디지털 경험을 제공하는 데 집중하고 있다.
조길주 대표이사는 "AI는 일부 전문가의 영역이 아니라 전구성원이 활용해야 할 필수 업무 도구"라며 "전 임직원이 AI를 자유롭게 활용할 수 있는 환경을 조성해 조직 전반의 혁신을 이끌어내겠다"고 말했다.
이어 "AI 내재화 성과를 바탕으로 디지털 헬스케어를 포함한 모든 사업 영역에서 기술 경쟁력을 강화하고 시장을 선도하는 AI 전문기업으로 거듭나겠다"고 강조했다.
eoyn2@newspim.com