토마토시스템, 올 1분기 영업익 2억원…"흑자전환 성공"

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템이 14일 1분기 흑자전환을 발표했다
- 1분기 매출 82억8000만원, 영업이익 2억4000만원을 기록했다
- 대학·금융 등 디지털 전환 수주 확대가 실적과 중장기 성장 동력이 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 토마토시스템이 자사 AI 솔루션 공급 확대에 힘입어 올해 1분기 흑자전환에 성공했다고 14일 밝혔다.
이날 토마토시스템은 1분기 연결 기준 매출액 82억8000만원, 영업이익 2억4000만원을 기록했다고 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 48.3% 증가했으며, 영업이익은 적자에서 흑자로 전환됐다. 같은 기간 당기순이익은 12억9000만원으로 집계됐다. 이는 회사 창사 이래 1분기 기준 최대 매출 실적이다.
회사에 따르면 대학 ERP(전사적자원관리) 및 금융·기업권 디지털 전환 사업을 중심으로 수주가 확대되면서 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타났다. 전북대학교, 원광대학교, 동양미래대학교 등 대학 정보화 사업과 서일대학교 올케어 학사성과관리시스템 구축 사업이 진행 중이다. 금융권에서는 메리츠증권, 흥국화재 등이 UI/UX 개발 플랫폼 '엑스빌더 6'을 도입했으며, 대우건설 프로젝트에서도 해당 솔루션이 최종 선정됐다.
이들 프로젝트는 일정 기간에 걸쳐 매출로 인식되는 구조를 갖고 있어 향후 실적 안정성 확대에 기여할 것으로 예상된다. 회사는 주력 솔루션인 '엑스빌더 6'의 금융·공공 부문 적용 확대와 AI 기반 UI·UX 개발 솔루션 '엑스빌더 6 아이젠(AIGen)'을 통한 신규 사업 기회 확보를 중장기 성장 동력으로 보고 있다.
토마토시스템 관계자는 "기 확보된 수주잔고를 바탕으로 매출성장이 이어지고 있으며, 주요 고객 레퍼런스 확대를 통해 추가 수주도 지속될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com