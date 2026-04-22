토마토시스템, 전북대 AI 전환컨퍼런스서 'JUMP' 시연

대학 행정 DX 혁신 사례 공유…AI 솔루션 주목

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 소프트웨어 및 디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템은 22일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 개최된 '제1회 고등교육 AI 전환 컨퍼런스'에 참가해 AI 기반 대학 행정 혁신 사례를 공유하고 최신 AI 제품을 선보였다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 컨퍼런스는 전북대학교 주관 아래 AI 기반 교육지원 시스템의 구축 성과를 전국 대학 관계자들과 공유하고 고등교육의 미래 방향성을 함께 논의하기 위해 마련됐다. 현장에는 전국 주요 대학의 행정·IT 담당자들이 대거 참석했다.

토마토시스템은 전북대학교의 핵심 행정 인프라인 차세대 통합정보시스템 '점프(JUMP)'를 성공적으로 구축한 경험을 바탕으로 대규모 정보시스템의 안정적인 운영 노하우와 데이터 기반 대학 행정 효율화 사례를 소개했다. 이를 통해 실제 도입 효과와 운영 성과를 공유하며 참석자들의 높은 호응을 이끌어냈다.

토마토시스템이 전북대 '제1회 고등교육 AI전환 컨퍼런스'서 AI 기반 대학 행정 혁신 사례를 공유하고 있다. [사진=토마토시스템]

또한 JUMP 학사행정시스템의 실제 구동 화면을 직접 시연하고 현장 대학 관계자들의 애로사항에 대해 질의응답을 진행하는 등 활발한 소통이 이뤄졌다. 이를 통해 참석자들은 AI 기술이 대학 행정 전반에 어떻게 적용되는지 직접 확인하고 현업 적용 과정에서의 이슈와 해결 방안에 대해 논의했다.

특히 JUMP 시스템과 연계해 대학 행정의 AI 전환을 한층 가속화할 수 있는 토마토시스템의 AI 솔루션들이 주목받았다. AI 기반 UI/UX 개발 도구 '엑스빌더6 아이젠'은 AI 에이전트 기능을 통해 대학 업무용 AI 서비스를 신속하게 구축할 수 있도록 지원한다. 테스트 자동화 솔루션 '아이큐봇(AIQBot)'은 소스 체크와 테스트 케이스 자동 생성을 통해 시스템 품질을 효율적으로 향상시킨다.

조길주 대표이사는 "전북대학교가 AI 기반 고등교육 혁신을 선도하는 과정에 자사의 기술력이 핵심적인 역할을 하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 컨퍼런스를 통해 공유된 JUMP 시스템의 성공 노하우와 함께 아이젠, 아이큐봇 등 검증된 AI 솔루션을 공급함으로써 전국 대학들이 직면한 디지털 전환의 해법을 적극적으로 제시해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 이날 컨퍼런스에서는 차세대 통합정보시스템을 비롯해 학습관리시스템(LMS), 취업지원시스템 등 전북대학교가 구축한 AI 기반 교육 지원 시스템들의 시연도 함께 진행됐으며 타 대학으로의 확산 및 협력 방안에 대한 논의가 이어졌다.

nylee54@newspim.com