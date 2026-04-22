카카오게임즈, 임직원 대상 AI 활용 교육

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조직 단위 진행하며 팀 내 AI 실무 적용 방안 논의

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈는 임직원을 대상으로 인공지능(AI) 활용 교육을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 교육은 조직 단위로 진행됐으며 팀 내 AI 실무 적용 방안을 함께 논의했다. 사내 업무 환경에 대한 이해도가 높은 임직원들이 강사진으로 참여해 실무 사례 기반의 교육을 진행했다.

카카오게임즈는 임직원을 대상으로 인공지능(AI) 활용 교육을 실시했다고 22일 밝혔다. [사진= 카카오게임즈]

강의는 AI와의 대화를 통해 결과물을 도출하는 '프롬프트 엔지니어링'을 중심으로 구성됐다. 반복 업무를 자동화하는 방법과 업무에 최적화된 도구를 직접 만들어보는 실습 등 현업에 바로 적용 가능한 AI 활용법을 담았다.

카카오게임즈는 지난 1월 클라우드 기반 협업 플랫폼 구글 워크스페이스를 도입해 보안 환경 내에서 생산성 향상 도구와 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 외부 강사를 초빙해 생성형 AI 기본 교육과 데이터 리터러시 교육 등 실무 중심의 교육 프로그램도 운영 중이다.

카카오게임즈 관계자는 "이번 교육은 임직원들의 AI 접근성을 높이고 실무에 적용할 수 있는 AI 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다"며 "임직원들이 AI를 업무에 다각도로 활용할 수 있게 지원하고 이를 기반으로 AX 문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

카카오게임즈는 향후 심화 교육, 직무별 AI 활용 사례 공유회, AI 해커톤 등을 추가로 실시할 계획이다.

origin@newspim.com