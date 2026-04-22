카카오게임즈, 임직원 대상 AI 활용 교육

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 22일 임직원 대상 AI 활용 교육을 실시했다.
- 조직 단위로 프롬프트 엔지니어링과 업무 자동화 실습을 진행했다.
- 임직원 AI 역량 강화와 AX 문화 확산을 목표로 심화 교육을 계획했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈는 임직원을 대상으로 인공지능(AI) 활용 교육을 실시했다고 22일 밝혔다.
이번 교육은 조직 단위로 진행됐으며 팀 내 AI 실무 적용 방안을 함께 논의했다. 사내 업무 환경에 대한 이해도가 높은 임직원들이 강사진으로 참여해 실무 사례 기반의 교육을 진행했다.
강의는 AI와의 대화를 통해 결과물을 도출하는 '프롬프트 엔지니어링'을 중심으로 구성됐다. 반복 업무를 자동화하는 방법과 업무에 최적화된 도구를 직접 만들어보는 실습 등 현업에 바로 적용 가능한 AI 활용법을 담았다.
카카오게임즈는 지난 1월 클라우드 기반 협업 플랫폼 구글 워크스페이스를 도입해 보안 환경 내에서 생산성 향상 도구와 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 외부 강사를 초빙해 생성형 AI 기본 교육과 데이터 리터러시 교육 등 실무 중심의 교육 프로그램도 운영 중이다.
카카오게임즈 관계자는 "이번 교육은 임직원들의 AI 접근성을 높이고 실무에 적용할 수 있는 AI 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다"며 "임직원들이 AI를 업무에 다각도로 활용할 수 있게 지원하고 이를 기반으로 AX 문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.
카카오게임즈는 향후 심화 교육, 직무별 AI 활용 사례 공유회, AI 해커톤 등을 추가로 실시할 계획이다.
origin@newspim.com