카카오게임즈, 최대주주 '라인야후'로 변경...카카오는 2대 주주로

라인야후로부터 3000억원 투자 유치...5월 거래 승인 예정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오게임즈의 최대주주가 바뀐다. LY주식회사(라인야후)로부터 3000억원을 투자 유치하며 지분 구조를 개편하고 카카오는 2대 주주가 된다.

카카오게임즈는 25일 글로벌 시장 공략 본격화를 위해 전략적 투자와 지분 구조 재편을 추진한다고 밝혔다.

카카오게임즈 CI [사진=카카오게임즈]

이번 투자에는 LY주식회사가 출자한 투자 목적 법인 LAAA(엘트리플에이) 인베스트먼트가 참여해 카카오로부터 카카오게임즈 지분을 일부 인수한다.

또한 카카오게임즈의 유상증자 및 전환사채 인수에도 참여해 각각 약 2400억원과 약 600억 원을 투자한다.



거래 승인은 행정적 절차를 거쳐 5월 중 완료될 예정이며 유상증자와 전환사채 인수 등 모든 거래 절차가 완료되면 카카오게임즈 최대주주는 LAAA 인베스트먼트, 2대 주주는 카카오로 변동된다.

카카오게임즈는 이번 거래로 3000억원 규모의 자금을 확보하게 된다. 이를 바탕으로 글로벌 시장 경쟁력 강화와 중장기 성장 기반 마련에 속도를 낸다는 계획이다.

기존 대주주였던 카카오는 구주 매각대금 중 일부를 LAAA 인베스트먼트에 재투자해 카카오게임즈 2대 주주로 회사의 안정적 사업 운영과 중장기 성장 기반 강화를 뒷받침한다는 계획이다.

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