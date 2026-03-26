한상우 카카오게임즈 CEO "라인야후와 전략적 방향성 협의 마쳐"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오게임즈의 최대 주주가 카카오에서 라인야후로 변경되는 것과 관련해 한상우 카카오게임즈 대표가 "큰 전략적 방향성에 대해 양사 간 합의를 마쳤다"고 밝혔다.
한 대표는 26일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 정기주주총회를 마치고 취재진과 만나 이 같이 말했다.
한 대표는 "카카오게임즈가 가진 영업권을 안정적으로 유지하는 것이 필요하다고 양 쪽 주주들이 합의했다"며 "올해까지는 크게 기조를 흔들지 않는 방향으로 갈 것"이라고 설명했다.
한 대표는 "(최대주주 변경이) 올해 출시 예정인 게임들의 성공적 출시에 영향을 주지 않는 것이 가장 중요하다"며 "구체적인 사항은 단계적으로 논의해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
이날 주주총회에서 카카오게임즈는 한 대표를 사내이사로 선임하고 오명전 숙명여대 경영학부 교수·노정연 전 대구고검장·정선열 법무법인 지평 변호사를 사외이사로 재선임하는 안건을 의결했다.
전날 카카오게임즈는 최대주주가 카카오에서 일본의 라인야후로 변경된다고 밝혔다. 라인야후(LY주식회사)가 출자한 투자 목적 법인 LAAA(엘트리플에이) 인베스트먼트가 카카오로부터 카카오게임즈 지분을 일부 인수하기로 하면서 이번 거래가 이뤄졌다.
카카오게임즈는 라인야후로부터 3000억원의 투자를 유치하며 지분 구조를 개편하고 재무 안전성을 확보해 글로벌 사업에 속도를 낸다는 방침이다.
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