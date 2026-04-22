IBK기업은행, 글로벌 금융 전문지 '지속가능금융 대한민국 최우수 은행상' 3년 수상

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 22일 글로벌파이낸스로부터 지속가능금융 최우수 은행상을 3년 연속 수상했다.
- 글로벌파이낸스는 ESG 자금 확대와 중소기업 컨설팅 지원 등을 선도 역할로 평가했다.
- 장민영 은행장은 중소기업 지속가능 전환 지원을 강화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 글로벌 금융 전문지 글로벌파이낸스로부터 '지속가능금융 대한민국 최우수 은행상'을 3년 연속 수상했다고 22일 밝혔다.
글로벌파이낸스는 주요 시상 사유로 ▲녹색금융 등 ESG 자금 공급 확대 ▲사회적 채권 시장 선도 ▲중소기업 대상 ESG 컨설팅 무료 지원 ▲정부 ESG 정책 참여 및 제도 기반 마련 기여 등 정책금융 기관으로서 다양한 지속가능금융 분야에서 선도적인 역할을 수행해 온 점을 들었다.
장민영 은행장은 "이번 수상은 정책금융과 ESG를 결합해 중소기업의 지속가능 전환을 실질적으로 지원해 온 IBK만의 차별화된 노력의 결과"라며 "앞으로도 정부의 기후금융 활성화 정책에 발맞춰 전환 금융 관리 체계를 도입하는 등 정책금융기관의 역할을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 기업은행은 지난 3월 글로벌파이낸스, 아시안뱅커, 디지털뱅커 등 주요 글로벌 금융 전문지로부터 중기금융 및 디지털 분야에서 총 5개 어워드를 석권하며 글로벌 경쟁력을 재차 증명했다.
dedanhi@newspim.com