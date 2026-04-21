IBK기업은행, 한국환경공단과 온실가스 감축사업 연계 지원

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 21일 한국환경공단과 온실가스 국제감축사업 지원 업무협약을 체결했다.
- 협약은 해외 감축사업 추진 국내 기업에 금융·비금융 지원을 강화한다.
- 양 기관은 정보 공유와 공동 검토 등으로 중소기업 시너지를 창출한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = IBK기업은행은 한국환경공단과 '온실가스 국제감축사업 연계 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 온실가스 국제감축사업 확대 추세에 맞춰 해외에서 감축사업을 추진하는 국내 기업에 대한 실질적인 지원을 강화하기 위해 마련됐다.
온실가스 국제감축사업은 국내 기업이 해외에서 온실가스 감축해 국제감축실적을 확보할 수 있도록 지원하는 사업이다. 한국환경공단은 2022년부터 해당 사업을 추진해오고 있으며 참여기업을 대상으로 감축설비 투자와 타당성 조사 등을 지원하고 있다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲온실가스 국제감축사업 및 기업 정보 공유 ▲사업 추진 가능성 공동 검토 ▲추천기업 대상 금융·비금융 지원 연계 ▲국제감축사업 관련 제도 및 정책동향 정보 교류 등 사업 전반에 걸쳐 협력할 예정이다.
기업은행 관계자는 "국제감축사업 참여 기업 다수가 중소기업이라는 점에서 이번 협약은 의미가 크다"며 "기업은행의 금융·비금융 지원 역량과 정책사업 수행기관의 전문성을 연계해 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 기업은행은 지난해 말 글로벌 탄소시장 대응을 위해 IBK금융그룹 차원의 탄소금융협의체를 출범했으며 이번 협약을 계기로 사업 추진의 실행력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
eoyn2@newspim.com