삼성SDS, AI 에이전트로 금융시스템 현대화 방안 제시

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인더스트리데이 개최...코드 자동 전환으로 금융권 IT 인력 부족 해소

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 삼성SDS는 22일 금융권 IT 담당자와 의사결정자 약 150명을 초청해 생성형 AI를 활용한 금융 혁신 전략을 소개하는 '삼성SDS 인더스트리 데이' 세미나를 개최했다.

세미나에서는 차세대 보험 시스템 솔루션 'NFC 2.0', AI 코드 에이전트를 활용한 개발 자동화, 금융 코드 현대화 사례 등이 소개됐다. 특히 금융 코드 현대화는 국내 증권사가 기존 C언어 기반 시스템을 Java 코드로 전환한 사례가 주목받았다.

삼성SDS는 22일 금융권 IT 담당자와 의사결정자 약 150명을 초청해 생성형 AI를 활용한 금융 혁신 전략을 소개하는 '삼성SDS 인더스트리 데이' 세미나를 개최했다. [사진= 삼성SDS]

삼성SDS의 AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스(FabriX)'의 코드 전환 에이전트를 활용하면 기존 시스템을 신규 프로그래밍 언어 기반으로 자동 전환할 수 있다. 이는 높은 전환 비용과 전문 인력 부족으로 지연돼 온 금융 시스템 현대화 과제를 해결하는 방안이다.

삼성SDS는 또한 글로벌 개발센터(GDC) 협업 모델을 제시했다. 중국, 베트남, 인도 3개국에서 약 5,000명의 전문 인력을 기반으로 GDC를 운영 중이며 이를 통해 금융권 IT 인력 부족 문제 해소가 가능하다.

삼성SDS는 최근 우리은행 'AI 에이전트 뱅킹', '중장기 IT인프라 최적화' 사업 등 금융권 주요 사업을 수주했다.

황수영 삼성SDS 금융담당 부사장은 "이번 세미나는 금융 산업 전반에 적용 가능한 AI 기반 혁신 방향과 실행 사례를 공유하는 자리"라며 "앞으로도 삼성SDS의 기술력과 경험을 바탕으로 금융 산업의 AX 전환을 지속 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com