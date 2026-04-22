NH농협은행, '얼마에요ERP'에 'NH임베디드플랫폼' 연계 서비스 오픈

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 22일 아이퀘스트 '얼마에요ERP'에 'NH임베디드플랫폼' 연계 서비스를 오픈한다.
- 이 서비스는 API로 기업뱅킹을 ERP 내 연결해 수기 입력 오류를 줄인다.
- 지난해 12월 '파로스'부터 확대하며 하반기 '다우오피스' 협업 예정이다.
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제휴사 플랫폼에 기업뱅킹 서비스 API 기반 연결
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 ERP 전문기업 아이퀘스트의 '얼마에요ERP'에 'NH임베디드플랫폼' 연계 서비스를 오픈한다고 22일 밝혔다.
'NH임베디드플랫폼'은 ERP 등 제휴사 플랫폼에 은행의 기업뱅킹 서비스를 API 기반으로 연결해, 기업고객이 별도의 채널 이동이나 추가 프로그램 설치 없이 ERP 내에서 다양한 기업금융 업무를 처리할 수 있는 서비스다.
특히 ERP 데이터를 직접 연동함으로써 대량이체 및 급여 지급 과정에서 발생할 수 있는 수기 입력을 최소화하고, 이에 따른 오류를 줄여 업무 효율성과 정확성을 한층 높일 수 있다.
NH농협은행은 'NH임베디드플랫폼'을 중심으로 ERP 및 다양한 플랫폼과의 제휴를 확대하고 있다. 지난해 12월 ERP 솔루션 '파로스(Pharos)'를 시작으로, 올해 3월 '스텔라(Stella)'에 기업뱅킹서비스를 연계했으며, 하반기에는 '다우오피스'와 협업할 예정이다.
dedanhi@newspim.com