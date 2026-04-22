안규백 국방장관 "주한미군사령관 항의 없었다"… 국회서 정면 반박

"한미 군사외교상 부적절" 브런슨 항의설 일축

'구성 핵시설' 발언엔 "기밀 아냐… 논문에도 등장 지명" 주장

野 "실제 항의 있었다"…국방위서 진실공방 격화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 22일 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언을 둘러싼 논란과 관련, "주한미군사령관의 항의는 전혀 없었다"고 일축했다. 한미 간 정보공유와 군사외교 이상설을 둘러싼 진실 공방이 격화되고 있는 모양새다.

안 장관은 이날 서울 여의도 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석해 "브런슨 사령관이 누구에게 항의했다는 것이냐"며 "주한미군사령관이 대한민국 국방부 장관에게 항의했다는 내용 자체가 한미 군사외교상 적절하지 않다"고 말했다. 이어 "브런슨 사령관과는 수시로 소통하고 있지만 항의는 전혀 사실이 아니다"고 재차 강조했다. 최근 일부 매체에서 제기된 '제이비어 브런슨 주한미군사령관의 항의 방문설'을 정면 부인한 것이다.

안규백 국방부 장관이 지난달 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에 출석해 의원들의 발언을 경청하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

안 장관은 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 반출 논란도 언급하며 "무기체계의 역외 이동은 없다고 여러 차례 밝혔고 결국 같은 결론이 나오지 않았느냐"고 반문했다. 정 장관의 '구성' 발언에 대해서도 "이미 여러 논문과 기고에서 언급된 지명으로 기밀 누설이 아니다"고 선을 그었다.

그러나 같은 날 오전 국회 국방위원회 국민의힘 소속 의원들은 정반대 주장을 내놓으며 정면 충돌했다. 성일종 국방위원장을 비롯해 한기호·강대식·강선영·유용원·임종득 의원 등은 기자회견에서 "국방부 해명은 핵심을 비켜간 3줄짜리 반박"이라며 "주한미군사령관이 3월 10~11일 국방부를 방문했는지, 안 장관을 만나 정 장관 발언을 문제 삼았는지 명확히 밝히라"고 요구했다.

이들은 "확인한 바에 따르면 브런슨 사령관은 안 장관을 직접 찾아가 정 장관의 기밀 유출에 대해 강하게 항의했다"며 "국방부의 '항의는 없었다'는 해명은 교묘한 말장난"이라고 주장했다. 특히 "정 장관 발언 이후 미국의 정보공유가 중단됐느냐는 질문에 국방부가 '답변이 제한된다'는 말로 일관했다"며 "이는 한미 정보공유 체계가 비정상 상태임을 보여주는 것"이라고 지적했다.

'구성' 발언의 근거를 둘러싼 논란도 확산되고 있다. 정 장관은 지난 20일 '2016년 미국 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서'를 근거로 들었지만, 국민의힘은 "해당 보고서 어디에도 '구성' 언급은 없다"고 반박했다. 또 정 장관이 인용한 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 3월 2일 발언 역시 "영변·강선만 언급됐을 뿐 구성은 포함되지 않았다"고 주장했다.

여기에 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 보고서 논란까지 겹쳤다. 국민의힘은 "정 장관이 출처로 제시한 CSIS 보고서에 대해 빅터 차 한국석좌가 '그런 보고서를 작성한 적 없다'고 부인했다"고 밝혔다. 이어 "결국 구성 언급은 장관이 접근 가능한 고급정보에 기반했을 가능성이 크다"며 "경솔한 발언이 한미동맹을 흔들고 있다"고 비판했다.

정치권 공세는 대통령실로도 향했다. 국방위원들은 "주한미군사령관까지 나서 정보교류를 제한한 상황이라면 이는 동맹 균열의 신호"라며 "이재명 대통령이 결단을 내려 정 장관을 경질하고 한미관계를 복원해야 한다"고 촉구했다.

이번 사안은 단순한 발언 논란을 넘어 ▲한미 정보공유 체계(정보자산·SIGINT·HUMINT 협력) ▲주한미군 지휘부와 국방부 간 소통 구조 ▲북핵 시설 좌표 및 공개 수준 등 민감한 군사외교 사안이 복합적으로 얽혀 있다는 점에서 파장이 장기화될 가능성이 크다. 특히 '구성'이 실제 농축시설 후보지로 국제 정보 커뮤니티에서 어느 수준까지 공유돼 왔는지에 따라, 기밀 누설 여부와 동맹 신뢰 훼손 판단이 갈릴 전망이다.

gomsi@newspim.com