주한미군사령관 "사드는 여전히 한반도에 있다"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)가 한반도에 여전히 배치돼 있다고 확인했다.

브런슨 사령관은 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에 출석해 사드를 한반도에서 빼 중동에 재배치했다는 보도에 대해 "어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다. 사드는 여전히 한반도에 있다"고 밝혔다. 미군 고위 관계자가 공개 석상에서 사드 시스템 반출이 없었다고 확인한 것은 이번이 처음이다.

브런슨 사령관은 앞서 레이더를 전방 이동시킨 조치가 있었고 이는 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 폭격 작전인 '미드나이트 해머'에 앞서 이뤄진 것이라고 설명했다. 일부는 복귀하지 않았지만 사드 시스템 자체는 한반도에 있다고 그는 부연했다.

탄약 이송을 위해 오산기지로 사드 시스템을 이동시키는 과정에서 소문이 퍼졌고, 그에 대한 우려가 실체에 비해 과도하게 커졌다는 취지로도 설명했다. 그는 사드가 한반도에 계속 있을 것이냐는 질문에 "그렇다"고 답했다.

앞서 워싱턴포스트(WP)는 지난달 9일 미 당국자들을 인용해 한국에 배치된 사드 시스템 일부를 중동으로 이동시키고 있다고 보도한 바 있다.

전시작전통제권 전환과 관련해 브런슨 사령관은 "조건에 기초한 전환"이라면서 "정치적 편의가 조건을 앞지르지 않도록 계속 보장해야 한다"고 말했다. 평소에도 전환 일정을 맞추려다 조건을 간과해서는 안 된다고 언급해온 그가 이번에는 '정치적 편의주의'라는 표현을 써 발언 수위를 높인 것으로 풀이된다.



브런슨 사령관은 주한미군 운용의 핵심은 병력 숫자가 아닌 실질 역량이라는 기존 입장을 거듭 강조했다. 그는 한반도가 미국 본토 방어와 역내 국익 증진에 긴요한 전략적 요충지라고 규정하면서, 주한미군이 빠르게 변화하는 안보 환경에 대응하기 위한 전력 현대화를 추진하고 있다고 밝혔다.



제이비어 브런슨 주한미군사령관 [사진=주한미군사령부 제공]

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