파리바게뜨, 2만원대 케이크 확대…고물가에 '가성비 승부수'

치즈 수플레·얼그레이 신제품 출시…가격 부담 낮춘 디저트 전략

2만원대 제품군 확대…고물가 속 소비자 선택지 넓힌다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 파리바게뜨가 2만 원대 초반 가격의 가성비 케이크를 출시하며 디저트 라인업 확대에 나섰다. 고물가 상황 속에서도 부담 없이 즐길 수 있는 제품군을 강화해 소비자 수요를 공략하겠다는 전략이다.

22일 파리바게뜨에 따르면 이번 신제품은 '치즈 수플레 케이크(권장가 20,900원)'와 '티트라 얼그레이 케이크(권장가 23,900원)' 2종이다. 치즈 수플레 케이크는 부드러운 수플레 위에 화이트 시트와 치즈크림을 층층이 쌓아 진한 풍미를 구현했으며, 얼그레이 케이크는 프리미엄 티 브랜드 티트라의 '영 그레이'를 활용해 향을 살리고 복숭아 과육을 더해 맛의 균형을 높였다.

파리바게뜨 '치즈 수플레 케이크. [사진=파리바게뜨 제공]

기존 가성비 제품군도 함께 확대 운영 중이다. 파리바게뜨는 '티라미수 케이크'와 '딸기 블라썸 케이크' 등 2만 원대 케이크를 통해 가격 부담을 낮추는 동시에 다양한 선택지를 제공하고 있다.

파리바게뜨 관계자는 "일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 가성비 케이크 시리즈를 확대했다"며 "앞으로도 다양한 라인업을 통해 고객 선택의 폭을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com