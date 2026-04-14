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고환율 수혜주 옥석 가리기…"환율 착시 걷어내야"

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AI 핵심 요약

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  • 달러/원 환율이 1500원선을 위협하면서 환율 효과를 제거한 실적 평가가 필요해졌다.
  • 반도체 등 수출업종은 강세지만 건축·항공·식품 등은 부진하며 업종 차별화가 심화했다.
  • 조정 영업이익률이 높은 제주항공·한국전력·SK이노베이션 등이 진정한 실력주로 평가된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

명목 실적 대신 '조정 OPM' 주목…환율 효과 제거가 핵심
"실력주, 환율·유가 안정 시 폭발적 성장 보일 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 달러/원 환율이 1500원선을 위협하는 등 고환율 국면이 장기화되면서 단순한 '수혜주 찾기'를 넘어 환율 효과를 걷어낸 '실력주' 선별이 필요하다는 지적이 나온다. 환율 상승이 만들어낸 명목 실적 개선이 기업의 본질적 경쟁력으로 오인될 수 있다는 분석이다.

14일 한국거래소에 따르면 최근 증시는 환율 영향에 따라 업종별 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 이달 들어 KRX 반도체지수가 22.14% 상승하는 등 수출 비중이 높은 반도체 업종은 원화 약세에 따른 환산 이익 기대감에 강세를 보이고 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미국과 이란의 첫 종전협상이 결렬된 가운데 13일 오후 서울외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비5.20원 상승한 1487.70원에 주간거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.13 yym58@newspim.com

반면 원재료 수입 의존도가 높거나 에너지 비용 부담이 큰 업종은 부진한 흐름을 이어가고 있다. 하나증권에 따르면 지난 6일 종가 기준 건축자재 업종의 주간 수익률은 -7.90%, 항공 업종은 -7.70%, 항공화물운송·물류 업종은 -7.30%, 식품 업종은 -1.10%를 기록했다. 같은 환율 환경에서도 업종별 주가 차별화가 심화되는 모습이다.

다만 전문가들은 이 같은 흐름 역시 환율 효과에 기반한 단기적 구분에 불과하다고 진단한다. 현재 시장이 주목하는 최근 주가 흐름은 환율에 따른 착시일 가능성이 크기 때문에 이를 기업의 펀더멘털 개선으로 해석하는 데에는 한계가 있다는 지적이다.

이에 따라 매출과 영업이익에서 환율 영향을 제거한 '조정 영업이익률(OPM)'이 새로운 투자 판단 기준으로 제시된다. 이경수·이철현 하나증권 연구원은 "2026년 상반기 고환율 환경에서 명목 OPM보다 조정 OPM이 높고 전년 대비 OPM 개선세가 뚜렷한 기업은 환율이라는 '매크로 역풍'을 기업 본연의 실력으로 돌파했음을 의미한다"며 "이들 기업은 향후 환율과 유가가 안정될 경우 더욱 폭발적인 성장을 보일 잠재력이 충분하다"고 설명했다.

연구원들은 이에 해당하는 종목으로는 제주항공, 한국전력, SK이노베이션, 롯데칠성, SGC에너지, S-Oil, SK오션플랜트, 오리온, KT&G 등을 제시했다.

투자 전략 역시 변화가 필요하다는 조언이 나온다. 단기 상승세에 편승한 추격 매수보다는 변동성을 활용한 분할 매수가 유효하다는 분석이다. 김영진 핀릿 대표는 "변동성이 확대될 때마다 실적 상향이 확인되는 종목 중심으로 포트폴리오를 압축하는 전략이 유효하다"며 "특히 유가와 달러에 취약한 고밸류 성장주는 진입 속도를 조절할 필요가 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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