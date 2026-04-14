전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

[종합] 278일 만의 법정 재회…윤석열·김건희, 34분 시선만 마주했다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 14일 여론조사 무상 제공 재판에서 278일 만에 34분간 재회했다.
  • 김 여사는 특검 질문에 모든 증언을 거부했다.
  • 재판부는 다음 달 12일 결심 후 6월 선고를 계획한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

尹 '무상 여론조사' 재판서 278일 만에 법정 대면
尹, 재판 내내 상기된 표정으로 김건희 응시

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 14일 윤 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에서 278일 만에 약 34분간 재회했다. 윤 전 대통령은 시종일관 김 여사에게서 눈을 떼지 않았으며, 김 여사는 남편의 혐의와 관련해 모든 질문에 증언을 거부했다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다.

김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검은색 정장 차림으로 교도관의 부축을 받으며 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령이 지난해 7월 재구속된 이후 약 9개월 만에 재회한 것이다.

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 14일 윤 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에서 278일 만에 약 34분간 짧게 재회했다. 윤 전 대통령은 시종일관 김 여사에게서 눈을 떼지 않았으며, 김 여사는 윤 전 대통령의 혐의와 관련해 처음부터 끝까지 진술을 거부했다. 2026.04.14 kss1172@newspim.com

윤 전 대통령은 다소 상기된 표정으로 입정하는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김 여사가 일어난 채로 증인 선서를 하자, 윤 전 대통령은 살짝 미소를 띠며 그 모습을 응시했다.

김 여사는 이어진 특검 측의 질문에 증언을 일체 거부했다. 특검 측의 주신문이 계속 이어지자 윤 전 대통령은 어두워진 표정으로 살짝 미간을 찌푸리는 모습을 보였다. 김 여사는 윤 전 대통령 쪽으로 고개를 돌리지 않고 법정 모니터를 바라봤으나, 윤 전 대통령은 상체를 김 여사 쪽으로 돌린 채 재판 내내 김 여사를 응시했다.

특검 측 주신문을 마친 김 여사는 오후 2시 42분께 증언을 마치고 퇴정했다. 윤 전 대통령은 재판부를 향해 고개를 숙이는 김 여사를 향해 옅은 미소를 보이며 고개를 끄덕였다.

이날 법정 모니터에는 2021년 6월~10월경 김 여사와 명씨가 주고받은 카카오톡 메시지들이 현출됐다. 해당 메시지에 따르면, 김 여사가 2021년 10월 5일 홍준표 당시 국민의힘 대선 예비후보가 윤석열 당시 예비후보를 앞서는 여론조사 기사를 명씨에게 전송하며 "이러다 홍에게 뺏기는 거 아닐까요"라고 말하자, 명씨가 "아무 걱정하지 말라"고 답했다.

이밖에도 김 여사와 명씨 사이의 여러 메시지를 특검 측이 제시했으나 김 여사는 모든 증언을 거부했다.

재판부가 언론사의 촬영 신청을 불허해 이날 윤 전 대통령과 김 여사의 재회 모습은 외부에 공개되지 않을 예정이다.  

윤 전 대통령은 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 2억7000만 원 상당의 여론조사 총 58회를 무상으로 제공받은 혐의를 받고 있다. 그 대가로 2022년 6월 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천을 받을 수 있도록 영향력을 행사했다는 게 특검의 주장이다.

재판부는 다음 달 12일 결심을 진행한 뒤 6월 중 선고할 계획이다.

hong90@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동