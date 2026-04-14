고피자, 2025년 하반기 반기 흑자 달성

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저마진 사업 정리하고 고수익 포트폴리오로 재편…인도 시장 성장 견인

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 푸드테크 기업 고피자가 2025년 회계연도 감사보고서를 공개했다. 창업 8년 만에 처음으로 하반기 EBITDA(상각 전 영업이익) 흑자를 기록했다.

영업적자는 2023년 58억 원에서 2024년 39억 원, 2025년 30억 원으로 축소됐다. 2025년 글로벌 연결 매출은 280억 원이다.

국내 매출은 199억 원에서 169억 원으로 감소했으나, 저마진 사업 비중을 줄이고 고수익 중심으로 포트폴리오를 재편한 결과다. 매출총이익률은 34%에서 42%로 8%포인트 개선됐다.

감사보고서상 순손실 68억 원 중 약 37억 원은 해외 법인 관련 비현금성 손상차손이다. 싱가포르 법인이 직영 중심에서 B2B2C 모델로 전환하는 과정에서 발생한 일회성 회계 반영이다. 현금 감소는 인도와 태국 등 성장 단계 해외 법인에 대한 운영 자금 투입이 반영된 것이다.

국내 사업은 GS25 약 1,300개 점포와 CGV 약 60개 거점을 중심으로 B2B2C 및 B2B 사업을 확대 중이다. 편의점 내 갓 구운 피자 카테고리에서 독보적 입지를 구축했다.

인도 법인 매출은 전년 대비 35% 이상 성장했다. 지난해 선보인 '고추장'과 '달코미' 브랜드가 현지 소비자 반응을 얻으며 매출 확대와 수익성 개선에 기여하고 있다. 인도 법인은 지난해 12월 처음으로 월간 흑자를 기록했다.

고피자는 올해 1분기에도 흑자 기조를 유지하고 있으며, 상반기 종료 시점에는 직전 12개월 누적 기준으로 영업이익 흑자 전환이 가능할 것으로 보고 있다.

[이미지=고피자]

whitss@newspim.com