오비맥주, '생맥주 관리사(MDM)' 자격 제도 도입

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고용노동부 인증 기반, 위생·품질 관리 표준화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오비맥주는 생맥주 기기 관리 전문기업 키노콘과 함께 고용노동부 인증 기반의 '생맥주 관리사(MDM)' 자격 제도를 운영한다고 14일 밝혔다.

MDM 자격 제도는 생맥주의 위생과 품질 관리 프로세스를 표준화하고 이를 체계적으로 검증하기 위해 마련됐다. 기존의 단발성 교육과 달리 고용노동부 인증을 기반으로 운영되는 비영리 형태다.

오비맥주, 고용노동부 인증 '생맥주 관리사(MDM)' 자격 제도 도입. [사진=오비맥주 제공]

자격 취득 과정은 이론 교육, 실습 교육, 온라인 시험, 현장 실기 등 4단계로 구성된다. 위생 관리부터 공급 라인 세척, 탄산압 조절, 전용 잔 관리, 신선도 유지를 위한 보관 방식 등을 다룬다. 현장 실기 시험을 통해 실제 운영 환경에 즉시 적용 가능한 실무 능력을 인증한다.

합격자에게는 MDM 공식 자격증과 매장 부착용 인증 명패가 수여된다. 매장 전용 잔, 생맥주 품질관리 전용 공구 세트, SNS 마케팅 지원 등의 혜택도 제공된다.

오비맥주 관계자는 "생맥주 맛의 핵심은 기기의 정밀한 관리에서 시작되는 만큼 업계의 품질 표준을 높이고자 한다"며 "자격 제도 운영과 전문가 현장 점검을 병행해 외식업주들의 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

2026년 시작한 MDM 자격 제도는 현재까지 전국 220여 개 매장으로 확대됐다.

mkyo@newspim.com